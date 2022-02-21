Путін та Лукашенко можуть приректи себе на піррову перемогу

Білоруський напрямок, попри всі гучні заяви і продовження навчань, для нас наразі є безпечним. Далі читайте в ексклюзивному блозі для 24 каналу.

Білоруський "фронт": міф чи реальність

По-перше – через складність місцевості для пересування, а по-друге – через небажання як Лукашенка, так і Путіна вдаватися до таких авантюр через міжнародні наслідки.

Зверніть увагу Навіщо Путіну димова завіса "вторгнення" в Україну

Для Лукашенка особисто це може закінчитися повним крахом залишків суб'єктності його держави й фіаско його режиму через все ті ж санкції.

А заяви Заходу варто сприймати як гру на випередження проти диктаторів у інформаційному полі.

Путіна загнали в тісну пастку

Зусібіч на нас Путін не наступатиме. Принаймні через ті ж таки санкції. А ще й тому, що він ніби як дав згоду на зустріч з Макроном і Байденом. Тому поки хвилюватися немає про що. Поки люди говорять – гармати мовчатимуть. Це – більше про психологію. Максимум, на що можемо очікувати, – це локальна операція на окупованій території. Судячи з тих подій, які зараз там відбуваються.

Актуальне Путін залишив Лукашенка "за бортом"



Якщо Лукашенко пристане на авантюру Путіна, то втратить свою країну й зазнає фіаско / Фото Getty Images

Трюк кривавого фокусника приречений на провал

Якщо чутками про загрозу з Білорусі Україну намагаються відволікти від Донбасу, то у них це навряд чи вийде. Наші кордони в тому керунку дуже добре укріплені.

Тому маневр відволікання не справить бажаного ефекту. Та й знову-таки, і наша, і західна розвідки високо сидять і далеко бачать.

Радимо до перегляду – як Україна укріплює кордон через загрозу вторгнення з Білорусі: дивіться відео

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми – під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну й підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому, навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!