Путін і Лукашенко обговорювали поглинання Білорусі до пізньої ночі
Джерело:"Пул Первого"
Приватні перемовини очільника Кремля Володимира Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка тривали 7 годин. Пресконференція політиків не була фіналом їхньої розмови.
У пресслужбі Лукашенка повідомили, що самопроголошений глава Білорусі та президент Росії спілкувалися до пізньої ночі.
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Путін і Лукашенко говорили 7 годин
Вчорашня (10 вересня – 24 канал) зустріч президентів плавно перейшла в день сьогоднішній (11 вересня – 24 канал). Загалом на таймері 7 годин,
– йдеться у повідомленні.
У Лукашенка зазначили, що пресконференція політиків не була фіналом їхніх перемовин: "Вони перервали розмову, обговоривши програми, щоб журналісти довго не чекали".
Опісля розмови з представниками ЗМІ Путін і Лукашенко продовжили спілкування, яке тривало приблизно до 2 ночі. На ньому, додали у самопроголошеного президента Білорусі, "обговорили багато всього, крім програм".
Що Путін та Лукашенко розповіли журналістам
- Політики зібралися, аби обговорити програми розвитку Союзної держави, тобто фактично схему поглинання Білорусі Росією.
- Вони домовилися про підтримку попередньо анонсованих 28 програм з розвитку економічної інтеграції. Але, як і планувалося, нічого не підписували.
- За словами Лукашенка, підписи на документі можуть поставити у жовтні. Він також заявив, що інтеграція Росії та Білорусі має взаємовигідний характер, мовляв, "нічого поганого для народів у цих програмах немає і бути не могло".
- Путін зазначив, що з Лукашенком вдалося домовитися про інтеграцію валютних систем та непрямих податків, спільну боротьбу з тероризмом, єдину макроекономічну політику, інтеграцію платіжних систем, єдиний газовий ринок тощо.
- Крім того, Лукашенко і Путін обговорили будівництво єдиного оборонного простору і гарантування безпеки на зовнішньому периметрі.
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Текст повідомлення пресслужби Лукашенка:
Вчорашня зустріч президентів плавно перейшла в день сьогоднішній. На таймері Пулу Першого 7 годин.
Як нам стало відомо, пресконференція в планах президентів не була фінальною крапкою. Вони перервали розмову, обговоривши програми, щоб журналісти довго не чекали. Розповіли, про що домовилися за програмами, і продовжили спілкування. Завершили в результаті о 2 ночі.
Кажуть, це була дуже хороша розмова. Багато всього обговорили, крім програм.