Путін і Лукашенко обмінялися скаргами на Україну та Польщу
Джерело:"Белта"
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та глава держави-агресорки Володимир Путін 16 листопада поговорили телефоном. Не оминули увагою тему України.
Спочатку спілкувались про ситуацію на білорусько-польському кордоні. Мовилось про спільні дії на кордоні у межах Союзної держави.
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Що говорили про Україну
Натомість Лукашенко проінформував про телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Домовились і про графік майбутніх контактів.Зверніть увагу! Країни Євросоюзу затвердили нові санкції проти Білорусі на тлі міграційної кризи. Лукашенко на це відповів, що "захищатиметься".
Лукашенко попросив у Путіна "Іскандери"
Раніше самопроголошений президент заявив, що хоче розмістити на заході й півдні Білорусі "Іскандери", тобто біля кордону з Україною зокрема. Це російські ракетні комплекси, що можуть досягати відстані до 500 кілометрів.
Із цим проханням Лукашенко вже звернувся до Путіна. Каже, що Білорусь має тільки установки "Полонез" з максимальною дальністю пуску у 300 кілометрів. Тому, за словами білоруського політика, "хай стоять Іскандери".