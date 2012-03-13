Україні та Європі "труба", а санкції не діють: головне із диких заяв Путіна та Лукашенка

13 березня набрав чинності договір між Росією та Білоруссю про гарантії безпеки в рамках Союзної держави. Це означає, що обидві країни остаточно злилися у міцних обіймах. На честь "знаменної" події Путін і Лукашенко дали пресконференцію у Кремлі.

24 Канал передає основне з диких заяв обох диктаторів.

Дивіться також Путін і Лукашенко зустрічаються в Кремлі: однією з тем розмови стала Україна

Що заявили Путін і Лукашенко 13 березня