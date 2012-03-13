Україні та Європі "труба", а санкції не діють: головне із диких заяв Путіна та Лукашенка
13 березня набрав чинності договір між Росією та Білоруссю про гарантії безпеки в рамках Союзної держави. Це означає, що обидві країни остаточно злилися у міцних обіймах. На честь "знаменної" події Путін і Лукашенко дали пресконференцію у Кремлі.
24 Канал передає основне з диких заяв обох диктаторів.
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Що заявили Путін і Лукашенко 13 березня
ЗСУ там в ізоляції, у них два шляхи – або померти, або здатися в полон. Ситуація на Курщині повністю під контролем Росії. Путін запитав, хто у випадку перемир'я визначатиме, хто що порушив. Адже лінія фронту дуже довга. Путін заявив, що Росія наступає "майже всюди". Тож "про наступні кроки у справі припинення конфлікту будуть домовлятися, виходячи з того, як будуть складатися ситуація на землі" Путін хоче гарантій, що під час 30-денного перемир'я Україна не проводитиме мобілізацію, не готуватиме солдатів і не буде отримувати зброю. Росія веде перемовини з деякими компаніями, щоб ті повернулися на її ринок. Але преференцій для тих, хто пішов з російського ринку і вирішить повернутися, не буде. Санкції зробили Росії "хороше щеплення". Російські та білоруські громадяни зможуть брати участь у місцевих виборах в обох країнах. За словами Путіна, обидві країни продовжать "будувати Союзну державу". А Росія нібито вклала в економіку Білорусі близько 4,5 мільярда доларів. Пресконференція розпочалася з того, що сторони обмінялися грамотами про ратифікацію договору про гарантії безпеки в рамках Союзної держави. А ще підписали угоду про "заходи щодо захисту громадян двох країн від необґрунтованого утиску із боку зарубіжних структур".
Путін про Курськ
Путін згоден завершити війну
Путін про повернення іноземних компаній на російський ринок
Заяви Лукашенка
Що зміниться для Білорусі з підписанням договору
Момент підписання угоди
ЗСУ там в ізоляції, у них два шляхи – або померти, або здатися в полон.
Ситуація на Курщині повністю під контролем Росії.
Путін запитав, хто у випадку перемир'я визначатиме, хто що порушив. Адже лінія фронту дуже довга.
Путін заявив, що Росія наступає "майже всюди". Тож "про наступні кроки у справі припинення конфлікту будуть домовлятися, виходячи з того, як будуть складатися ситуація на землі"
Путін хоче гарантій, що під час 30-денного перемир'я Україна не проводитиме мобілізацію, не готуватиме солдатів і не буде отримувати зброю.
Росія веде перемовини з деякими компаніями, щоб ті повернулися на її ринок. Але преференцій для тих, хто пішов з російського ринку і вирішить повернутися, не буде.
Санкції зробили Росії "хороше щеплення".
Російські та білоруські громадяни зможуть брати участь у місцевих виборах в обох країнах.
За словами Путіна, обидві країни продовжать "будувати Союзну державу". А Росія нібито вклала в економіку Білорусі близько 4,5 мільярда доларів.
Пресконференція розпочалася з того, що сторони обмінялися грамотами про ратифікацію договору про гарантії безпеки в рамках Союзної держави. А ще підписали угоду про "заходи щодо захисту громадян двох країн від необґрунтованого утиску із боку зарубіжних структур".