Путін і Лукашенко теж вирішили "поговорити про Україну"

Субота 12 лютого видалася вкрай активною на міжнародні контакти, приводом до яких стала ситуація навколо України. Зокрема – загроза нового вторгнення у нашу країну Росії.

Долучитися до мейнстриму та обговорити "ситуацію навколо України" й собі вирішили Володимир Путін та Олександр Лукашенко. Тож, як дізнався 24 канал, і сконтактували телефоном.

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Путін і Лукашенко поговорили про Україну

Лукашенка цікавить Україна

12 лютого відбулася телефонна розмова між президентом Росії Володимиром Путіним і самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Як зазначили у Білорусі, політики обговорили "питання міжнародних відносин, серед яких і ситуацію навколо України".

Лукашенко, до слова, раніше вже став повністю на бік Росії. Він заявив, що у випадку ескалації конфлікту між Києвом і Москвою припинить постачання палива й електроенергії в Україну. А білоруська армія чинитиме "так само, як російська".

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А Путіна – "гарантії безпеки"

У пресслужбі Володимира Путіна зазначили приблизно те ж саме, але й додали тезу, яку просувають активно вже впродовж кількох місяців – про "гарантії безпеки".

Тож у Путіна написали, що той говорив з Лукашенком про "ситуацію навколо реакції США та НАТО на російські пропозиції щодо вироблення довгострокових міжнародно-правових гарантій безпеки Росії".

Нагадаємо, Росія з якогось переляку вважає, що це не вона агресор, а їй хтось загрожує. Хоча весь цивілізований світ знає і розуміє, що така позиція абсурдна.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він відчує гідну відсіч.

Цього ж дня:

Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із президентом Росії Володимиром Путіним про Україну, розмова тривала понад півтори години.

Також Макрон поговорив із Президентом України Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцем, а ще планувалася розмова з главою Білого дому Джо Байденом.

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