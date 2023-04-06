Потреба тактильних відчуттів: чому Лукашенко та Путін постійно їздять один до одного
Самопроголошений президент Алєксандр Лукашенко 6 квітня знову приїхав до свого друга-очільника Росії Владіміра Путіна. Складається враження, що два диктатори просто не можуть жити один без одного.
Про це 24 Каналу розповів Ігор Яковенко – російський опозиційний журналіст. За його словами, у Лукашенка та Путіна дійсно є залежність.
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Путін та Лукашенко залежні
Ігор Яковенко зауважив, що очільники Білорусі та Росії – це дві самотності, які надають перевагу особистим зустрічам.
Видно, потрібні тактичні відчуття,
– пожартував опозиціонер.
На його думку, вони просто не можуть один без одноно.
"Це якась здається фізіологічна залежність цих двох чоловіків", – припустив Яковенко.
Ніхто не приховує, що Лукашенко опинився у кишені Путіна, а це свідчення особистої залежності.
Зрозуміло, що ніяких перспектив ні для Росії, ні для Білорусі в цьому союзі немає і разом вони будуть поступово йти на дно,
– переконаний опозиційний журналіст.
Тим паче, що ознаки цього вже фіксуються.
Ігор Яковенко розказав, чому Путін та Лукашенко не можуть жити один без одного: дивіться відео
Лукашенко не самогубець
Ігор Яковенко розказав, що в інфопросторі постійно шириться думка про те, Путін прагне до подальшого поглиблення інтеграції.
"Куди там ще поглиблювати? Там все вже до дна. Загальну валюту випускати?" – поцікавився опозиціонер.
Єдине, що дійсно може зробити Путінь – це змусити Лукашенка відправити свої війська в Україну.
Але цього не буде, тому що Лукашенко явно не самогубець. Він розуміє, що його військо буде утилізоване дуже швидко, а сам залишиться на одинці зі своїм народом,
– наголосив Яковенко.
За його словами, зустрічі двох лідерів мають більше психологічний, ніж політичний характер.
Збоченство у стосунках Росії та Білорусі
Ігор Яковенко розказав, що Путін та Лукашенко нагадують йому мурашок.
У комах є така практика, коли вони зустрічаються, то один одного погладжують вусами. Це означає, що вони визнають, що ми свої, ми разом у спільному мурашнику, все в порядку,
– зазначив він.
На його думку, у Путіна вусів немає, тож не відомо, як насправді у них відбувається цей ритуал між диктаторами.
Втім, Лукашенко та Путін не можуть відмовитися від палких обіймів на камери, а ще постійно хизуються спільним проведення часу.
"У їхній термінології – це така міцна чоловіча дружба", – переконаний опозиціонер.
Також очільник Росії та Білорусі не дуже поспішають на пенсію, та навряд чи вона в них буде – хіба що в Гаазі в статусі міжнародних злочинців.
Співпраця Путіна та Лукашенка: останнє
- Поки в Білорусі проходить підготовка до розміщення ядерних російських ракет, в країні-агресорці тренуються льотчики літаків, які можуть нести їх. І саме це також може бути темою перемовин Путіна та Лукашенка.
- 31 березня Алєксандр Лукашенко звернувся до білорусів. В його промові аналітики підмітили прагнення самопроголошеного спекатися російських військових з території Білорусі.
- Російський диктатор Владімір Путін заявив, що планує розмістити в Білорусі свою ядерну зброю. Багато експертів впевнені, що з Алєксандром Лукашенком цього не погоджували – його просто поставили перед фактом.