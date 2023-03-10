"Буде брати Бахмут ще п'ять років": Путін лякає Захід тривалою війною

В розвідці США повідомляють, що Владімір Путін збирається вести війну в Україні роками. Однак це не більше, ніж спроби налякати Захід.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він наголосив, що жодного ресурсу вести ефективну війну роками в Росії немає.

Дивіться також Кумиром Путіна виявився не Сталін

Тизенгаузен не виключає, що тези про затяжну війну продукує сама Росія, мовляв, вони будуть готові роками воювати, натомість лякають, чи вистачить на це західної зброї.

Росія не витримає довгу війну

Політтехнолог переконаний, що Росія не зможе воювати роками, адже банально економіка просто не витримає санкцій, до того ж в Росії ніяк не зможуть компенсувати втрату ринків.

Роками він може воювати, виготовляючи 20 – 30 ракет і запускаючи їх раз в місяць сюди. Але до того часу, навіть уже через кілька місяців, Україна буде насичена системами ППО,

– зауважив експерт.

Тизенгаузен відповів на погрози Путіна: дивитись відео

Росіяни не готові воювати роками

Воювати Путіну доведеться сидячи в себе в Кремлі та погрожуючи словами. Або ж він буде воювати проти свого народу, який врешті-решт захоче їсти.

Політолог припустив, що військові, які повернуться з фронту захочуть компенсацій: "Сотні тисяч абсолютно нікому непотрібних калік повернуться додому і скажуть: "Я за тебе кров проливав". А їм скажуть: "До побачення, я тебе не просив кров проливати"". Так було і з афганцями, на початку вони були майже героями, а згодом стали не потрібні ні країні, ні своїм сім’ям.

За словами Тизенгаузена, хоч Путін і готовий повоювати, однак навряд до цього готові росіяни.

Та й всі розуміють, що він більш ніж півроку Бахмут бере, але що він буде робити роками? Брати Бахмут ще 5 років?,

– іронічно прокоментував політолог.

Росія хоче заручитися воєнною підтримкою Білорусі