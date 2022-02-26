Путін лютує: план по Україні провалився, Росія несе серйозні втрати

Вночі була нарада. Путін на Уралі. Бізнесменів скликають спеціально на наради, щоб ніхто не полетів у паніці.

З аеропортів на приватних бортах їх не випускають. Заздалегідь були знайдені та пристріляні всі укріплення з боку України. Тактичного плану не було. Цитую: "У нас все було по ходу подій". Сподівалися все взяти за 1 – 4 дні.

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Що розповідає Путін

Обговорюють фінансові втрати. Війна обходиться в день – у 20 мільярдів доларів.

Путін лютує. Був упевнений, що це буде легка прогулянка. Ракет мало. Вистачить дня на 3 – 4, все. Їх бережуть.

Зброї не вистачає вже. Тульський завод й інші 2 заводи Ротенберга не можуть виконати замовлення на зброю. Гвинтівки і кулі. Фізично. Зброї не вистачає. Наступну зброю реально отримати місяці через 3 – 4. Немає сировини. загалом можливо і довше.

Раніше поставки були зі Словенії в основному, Фінляндії та Німеччини. Їх зараз заблокували.

Весь розрахунок на те, що передові частини візьмуть Київ і поставлять свого ставленика. І типу не доведеться витрачати ні грошей, ні військових, ні зброї. Готують провокацію щодо мирного населення. Атака на дітей, жінок. Щоб посіяти паніку. Це їх козир.

Весь план – надія на паніку. І що здадуться самі або Зеленський втече. Розраховують, що здасться перший Харків. І решта міст наслідують його приклад, щоб уникнути кровопролиття.

Проблеми в Росії з аеропортами. Немає безпілотників. Дуже засмучені втратою колони під Харковом, де 200 людей загинуло. Втрати з боку РФ – серйозні. Цитата: "Зустріли запеклий опір противника". Вони в шоці.

Завдання: вистояти 9 днів ще. Не допустити паніку. Пояснити про ракети, що це все для залякування. Навмисно б'ють як попало і куди попало і "випадково" зачіпають житлові будинки.

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Збройні Сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.