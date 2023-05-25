Путіну варто звернути увагу на проблеми з Китаєм, – ексспівробітник КДБ про "мапу без України"

Російському диктатору Путіну привезли французьку карту 17 століття, на якій ніби-то немає України. Щоправда, там чорним по білому написано "Україна – земля козаків", та кремлівського карлика то мало цікавить, бо він звик крутити історією, як йому зручно.

Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Загалом, "французька карта" вкотре довела, що Росією управляють невігласи.

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Путін звик крутити історією

У Росії звикли крутити історією так, як їм вигідно. Однак ставлячи під сумнів існування України, Путін мав би пригадати слова та дії політика, якого він вважає взірцем – Сталіна. У 1945 році той сказав, що Україна – не просто одна з республік СРСР, а може бути самостійним суб'єктом, а тому має окремо ввійти в ООН.

Те ж саме Сталін зробив і з Білоруссю. А ось Росія окремо в ООН не входила. До того ж коли в 1991 році СРСР розвалився, то Росію окремо ніхто в ООН не приймав. Україна та Білорусь уже були там, ще 12 республік отримали визнання незалежності та пройшли процедуру входження, Росія ж – ні.

До речі, китайський посол у Франції сказав, що взагалі всі республіки, які утворились після розпаду СРСР, не мають ніякої законності, маючи на увазі й Росію. Тож, якщо Путін хоче поговорити на цю тему, посперечатися, то нехай до Сі Цзіньпіна з'їздить і поставить йому питання, чи він вважає Росію суверенною,

– зазначив Жирнов.

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У Путіна проблеми з Китаєм

Щоб не розглядати карти 17 століття, на яких написано "Україна", Путін краще б розв'язував проблеми своєї країни. Зокрема те, що Китай на своїх картах низці російських міст повернув старі китайські назви. Пекін, схоже, готовий повернути історичну справедливість.

Зокрема, повернути собі свої історичні землі, які за несправедливими договорами 1858 і 1860 років відійшли Росії. Це території площею приблизно мільйон квадратних кілометрів. Тому в Путіна проблеми не в Україні, в нього можуть бути проблеми з південним сусідом, Китаєм, якого він нині вважає другом.

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