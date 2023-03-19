"Зручно, красиво": у мережі висміяли візит Путіна до філармонії у знищеному Кремлем Маріуполі

Пропагандистські росЗМІ заявили, що нібито Владімір Путін прилетів робочим візитом до Маріуполя. Серед об'єктів, які відвідав російський диктатор, і філармонія.

Президент Росії, за наказом якого загарбники знищили Маріуполь, відвідав філармонію. Візит Путіна вже висміяли у мережі.

Дізнайтеся більше Цинічно розгулював по руїнах міста: у Росії кажуть, що Путін прибув до Маріуполя

На оприлюднених кадрах з філармонії заступник голови російського уряду Хуснуллін хвалиться перед букерним диктатором "реконструкцією" філармонії. Розповідає, що це зал на 200 місць.

Путін навіть присів на декілька секунд у першому ряді, а далі оголосив: "Зручно, красиво". Однак, у мережі зауважили, єдине, що змінилося у філармонії з 2018 року – крісла стали чистішими.

Зал філармонії у 2018 і під час візиту Путіна / Фото з телеграм-каналів

До речі, раніше окупанти споруджували у філармонії клітки для так званого "трибуналу" над захисниками Азовсталі. Втім, під час візиту Путіна кліток там не було.

Зверніть увагу Ймовірно, у Криму був не Путін: як двійник російського диктатора себе викрив

Цікаві деталі візиту Путіна в Маріуполь

Радник міського голови Петро Андрющенко зауважив, що російський диктатор або його двійник навідався до міста посеред ночі. Його, власне, привезли гелікоптером з Криму після так званого "святкування".

Також Андрющенко розповів, що Путін проїхався проспектом Миру й уздовж моря. Після цього він і заїхав до філармонії. Наступний пункт – "потьомкінська дірєвня", яку будує російське міноборони.

Радник міського голови звернув увагу на те, що небо над містом було перекрите авіацією. Крім того, у більшій частині Маріуполя не було мобільного зв'язку.