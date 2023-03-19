Злочинця завжди тягне на місце злочину, – у Зеленського відреагували на візит Путіна в Маріуполь

Владімір Путін навідався у знищений за його наказом український Маріуполь. В ОП вже відреагували на такий цинічний приїзд російського диктатора.

Так, радник керівника ОП Михайло Подоляк наголосив, що злочинця завжди тягне на місце злочину.

Зверніть увагу Путіну у Маріуполі цинічно відзвітували, як "ЗСУ били по будинках": пояснюємо, чому це брехня

"Цинізм і відсутність каяття"

Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт "режисера війни" (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття,

– підкреслив Подоляк.

Маніяк повернувся на місце злочину, – мерія Маріуполя

Від дій російських військових у Маріуполі вже загинули близько 90 тисяч мешканців. Підрахувати точну кількість жертв армії Путіна наразі неможливо. Зауважимо, що окупанти перетворили місто на руїну

Кремлівський диктатор вирішив повною мірою насолодитися злочинами, які загарбники вчиняли проти українців. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. До речі, відео приїзду Путіна мають дивні нюанси.

"Маніяк повернувся на місце злочину, щоб подивитися та повною мірою насолодитися "маріупольським синдромом", що йому точно вдалося", – підкреслив Андрющенко.

Під час візиту Путін відвідав будівлю філармонії, де залишилися трибуна і стіл, які росіяни поставили для проведення "трибуналу" над захисниками "Азовсталі" та гарнізону "Маріуполь". Андрющенко закликав росіян не прибирати їх звідти, оскільки невдовзі вони самі опиняться там.