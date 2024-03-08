"Землю не віддаємо, а закопуємо в неї": Данілов проанонсував продовження "літакопаду"

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Українського радіо відповів, чи продовжиться "літакопад". Також він розповів про ситуацію в обох українських морях – Чорному та Азовському.

Раніше про ситуацію в морі розповідала Наталія Гуменюк. Вона підкреслила: хоча наша держава і має значні здобутки в Чорному морі, все ж слід бути готовим до потенційного десанту росіян.

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Для окупанта лютим стане не тільки лютий

Повірте, літаки й надалі падатимуть, і з не меншою інтенсивністю. Вони всі обов'язково будуть "посаджені" в нашу землю, адже ми землю не віддаємо, а лише в неї закопуємо. Ми точно закопаємо всіх окупантів, які вдерлися до нас, і все, що насунулося, буде або в нашій землі, або на металобрухті,

– висловився Данілов.

Він пояснив, що "літакопад" став можливим завдяки нашим партнерам. Утім, про певні речі не можна розповідати.

На воді на загарбників також чекають сюрпризи. Там триватиме знищення російських військових машин.

"Завдання доволі просте: жодна залізяка під російським прапором на території Чорного та Азовського морів не буде існувати. Ми будемо знищувати все, що буде рухатися в межах наших територіальних вод. Ми не допустимо, щоб вони тут були", – наголосив секретар РНБО.

На Путіна чекають сюрпризи, запевнив спікер. Для українців вони будуть приємними.

Україна не віддає своє. І відвойовує загарбане