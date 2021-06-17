Путін мав розгублений вигляд, – у Зеленського висловилися про зустріч з Байденом

В Офісі Президента прокоментували зустріч Джо Байдена з Володимиром Путіним. Там звернули увагу на те, що після розмови очільник Кремля "мав дещо розгублений та збентежений вигляд".

Це може свідчити про те відсутність в обговорюваному порядку інтересів Кремля. Таку думку висловив Михайло Подоляк, радник очільника ОП.

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"Байден реалізував свої наміри"

Він зазначив, що саміт лідерів США та Росії не увінчався масштабними домовленостями та серйозними рішеннями щодо ключових питань. Натомість зустріч, скоріш за все, мала ознайомлювальний характер.

Подоляк підкреслив, що американська сторона змогла повністю реалізувати свої наміри та донести ключові тези. На це, мовляв, вказує поведінка Байдена на пресконференції за підсумками зустрічі.

Після зустрічі політики спілкувалися із журналістами окремо. У Росії раніше назвали це "практикою президента США".

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Заява президентів щодо ядерної зброї

Радник глави ОП прокоментував й спільну заяву політиків щодо стратегічної стабільності. На його думку, це означає продовження діалогу щодо контролю за ядерними озброєннями й запобігання ризиків ядерної війни. "Міждержавний діалог, заснований на багаторічному досвіді підписання угод про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, продовжується", – пояснив Подоляк.

Джо Байден та Володимир Путін погодилися, що у ядерній війні немає переможців і її не потрібно зав'язувати. Їхня спільна заява з'явилася на сайті Білого дому.