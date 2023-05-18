Багато припасів та захисту: журналісти показали, як обладнаний бункер Путіна в Геленджику

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Путін все більше часу проводить у своєму бункері, який розташований у Геленджику, що в Краснодарському краї Росії. Російський диктатор сподівається, що там його ніхто не знайде, однак ця думка хибна.

Журналісти відомого американського видання оприлюднили таємничі схеми та креслення підземної частини розкішного "палацу" Путіна.

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Плани та креслення дають змогу зазирнути у приховані глибини схованки бункерного диктатора. Судячи з оприлюднених схем, палацовим комплексом змійкою проходять два складні тунелі, що слугують життєво важливими сполученнями з підземними структурами. Центральний ліфт спускається на приголомшливу глибину близько 50 метрів, забезпечуючи доступ до цих тунелів.

Путін може залишатися у бункері тижнями

Згідно з документами, укріплені тунелі були спроектовані таким чином, щоб підтримувати життя протягом тривалого часу, з:

великим запасом прісної води,

вентиляційними системами,

складною мережею кабелів, що забезпечували виживання і добробут важливих персон протягом декількох днів або навіть тижнів поспіль.

Тунелі, що пролягають на різних рівнях, мають довжину 40 і 60 метрів, а ширину – 6 метрів, що дає приголомшливу площу в 6 500 квадратних футів житлового простору з вибухозахищеними властивостями.

Як обладнаний та де розташований бункер Путіна / Фото The Business Insider

А як щодо заходів безпеки

Відомий інженер-будівельник Тадеуш Габришевський, який вивчав креслення, дав свою оцінку схованки Путіна. Він відзначив комплексні заходи безпеки, передбачені в цій системі тунелів. На його експертну думку, ці споруди мають повністю функціональну систему протипожежного захисту, а також передбачено водопостачання та водовідведення.

Вони призначені для того, щоб хтось міг вижити або втекти,

– сказав Габришевський.

Очевидно, що Путін доручив будівництво цієї складної споруди, передбачаючи найгірші сценарії розвитку подій.

Цю інформацію прокоментував представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Він порівняв Путіна з Гітлером, який також полюбляв ховатися у бункері.

Путін вилетів з Великої вісімки, обклався санкціями і тепер думає, який бункер глибший і як краще його викопати. Звичайно ГУР має всю інформацію про бункерну систему і якщо хтось думає, що можна спуститися на пару поверхів нижче і заховатися, то ні, не можна. Реальність дожене і там,

– наголосив Юсов.

Що відомо про палац Путіна

Зауважимо, що ще у 2021 році журналісти показали палац російського президента Володимира Путіна під Геленджиком. З оприлюднених фото можна зробити висновок, що це не просто резиденція, а радше ціле королівство з неприступними парканами, власним портом, церквою і навіть прикордонним пунктом.

Офіційна площа палацу – 17 691 квадратний метр, а територія, яка його оточує – 7 тисяч квадратних метрів.

На території резиденції розмістили: