Путін дуже боїться за своє життя: чому він панічно посилює заходи безпеки

Кортеж Владіміра Путіна під час його поїздки на північний Кавказ супроводжували десятки автомобілів та бойова авіація. Схоже, що кремлівський диктатор дуже побоюється за свою безпеку.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що у Путіна є страх за своє життя та здоров'я. На це вказують різні дрібниці, зокрема і в часи COVID-19, коли він під час різних зустрічей сидів за довжелезним столом.

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Фобія Путіна

Володимир Фесенко зазначив, що диктатор завжди переймався, аби його не заразили, тому перед зустріччю з ним людина мала здати різноманітні аналізи та відбути карантин.

З останнього. Начебто дрібничка, але і тепер на кожній зустрічі з підлеглими чи на нарадах обов'язково має бути велика відстань до Путіна та антисептик біля нього,

– сказав політолог.

Заходи безпеки

Фесенко підкреслив, що кремлівський диктатор зараз обійшов усіх світових лідерів по заходах безпеки. Біля нього завжди надзвичайно багато охорони.

Путін боїться і ці страхи значною мірою пов'язані з нинішньою війною. І хай боїться, адже психологічно він перебуває під цим тиском. Це певне покарання для нього за війну, яку він розпочав проти України,

– додав він.