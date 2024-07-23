Путін неадекватний: як формується його картина світу

Війна в Україні, яку розв'язала Росія, наразі зайшла в глухий кут. На її початку Владімір Путін мріяв, зокрема, "захопити Київ", але це йому не вдалося. Так само як за два роки війни росіяни були не здатні здійснити "переможний" наступ на Харківському напрямку.

Однак на думку російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка, яку він висловив 24 Каналу, Путін має власну картину світу, що принципово відрізняється від уявлення про світ українців. Про це свідчать абсурдні дії очільника Кремля під час війни в Україні.

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Це змушує Путіна продовжувати війну

Навіть якщо відкинути моральні принципи, як зазначив журналіст, жодна нормальна людина не напала б на найбільшу за площею європейську країну, маючи військовий ресурс у 200 тисяч військових.

На той час Україна мала доволі сильну, професійну армію, а зараз вона стала ще потужнішою. Росія ж у лютому 2022 року наступала одразу по 9 напрямках, роздробивши свої сили. Це свідчить про те, що у Путіна в голові була абсолютно неадекватна картина світу,

– зауважив він.

Путін, на його думку, був переконаний що "немає ніякої України", йому розповідали, що в Києві росіян будуть "чекати з квітами". Навіть у російських танкістів була парадна форма, а якій вони сподівались "маршувати по Хрещатику". Це все наслідок хибного уявлення Путіна, яке він сам створив у своїй голові та яке підтримували його посіпаки.

Зараз, можливо, відбулась корекція його бачення, з огляду на хід війни. Проте все одно Путін сьогодні сподівається, що Україна "здасться", тому що йому доповідають про "великі втрати" у ЗСУ, що українці не витримають постійні відключення світла та дійдуть до межі, коли нібито будуть готові змістити своє керівництво.

Ця неправильна картина світу знову змушує Путіна продовжувати війну,

– відзначив опозиціонер.

Водночас люди, які поставляють Путіну інформацію, надають саме ту, які він хоче. Виходить, що він сам замовляє собі картину світу, яку формують його посіпаки. Вона також відповідає тому, що відбувається на російському телебаченні.

"Путін – неадекватний, а тому говорити про нього як логічну особу, якій притаманний здоровий глузд, не варто. Саме його неадекватність привела до того, що він розпочав війну в Україні та продовжує її зараз", – впевнений Ігор Яковенко.