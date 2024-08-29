"Червоних ліній" немає: на яку єдину відповідь здатен Путін щодо Курської операції

Бойові дії в Курській області продемонстрували, що жодних "червоних ліній" для Путіна не існує. Виявилося, що глава Кремля не має чим відповісти на цю операцію ЗСУ.

Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, припустивши, що Путін нічого не зможе вдіяти, коли США нададуть Україні необхідну для перемоги зброю.

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Що показала Курська операція

Російський опозиційний журналіст зазначив, що Путін мав би якось реагувати на Курську операцію, перекидати сили, щоб захищати територію. Поки що він цього не робить. Водночас у Росії є розгубленість через те, що українські війська перебувають на її території.

Це показало незахищеність Росії зсередини,

– наголосив Яковенко.

Також, за його словами, це перелом настрою у людей, які ухвалюють рішення на Заході. Вони почали розуміти, що Україна може перемогти. Це дуже важлива подія, яка значною мірою означає, що Україна перехопила ініціативу й тепер керує настроями.

На що здатен Путін у відповідь на Курську операцію

Яковенко зауважив, що Путін не звик до такого. Адже він перебував у полоні своєї ідеологеми, що Росія більша й має багато людських, матеріальних та військових ресурсів. І вона тиснутиме на Україну.

Однак, за його словами, після Курської операції виявилося, що Путіну немає чим відповісти. Якась відповідь проявляється лише в тому, що він збирає максимальну кількість ракет, яку може, й запускає їх по цивільній інфраструктурі України.

Але, мабуть, це вся відповідь, на яку здатен Путін,

– заявив опозиційний журналіст.

Тобто, наголосив він, з'ясувалося, що жодних "червоних ліній" Путіна не існує. Тому це дуже вагомий аргумент, щоб у США прийняли план, який Володимир Зеленський планує представити американському лідерові Джо Байдену та двом кандидатам у президенти – Дональду Трампу й Камалі Гарріс.