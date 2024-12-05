Є велика проблема щодо Путіна, яку Трамп може не розуміти

Дональд Трамп 20 січня 2025 року офіційно стане президентом США. Ймовірно, він та його команда, зважаючи на попередні обіцянки, намагатимуться досягти припинення російсько-української війни. Владімір Путін може використати це для власної вигоди, щоб посилити свої війська на майбутнє.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зазначивши, що Путін може гратися з Трампом, хитрувати та обманювати. Кремлівський диктатор, на його думку, договоронепридантий.

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Путін порушує всі обіцянки

Путіну дуже складно вірити, адже він багаторазово порушив всі міжнародні норми та взяті на Росію обов'язки.

Він людина, яка одержима владою. Вона дає йому не лише надзвичайні багатства, але й продовжує життя. Тому Путін може домовлятися з Трампом, але ці домовленості не будуть варті нічого,

– висловився Геннадій Гудков.

Він вважає, що Захід має мати на меті не лише перемогти Росію, але й повалити режим Путіна. Ймовірно, це єдиний спосіб досягти миру в Україні.

Цікаво! Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що до переговорного процесу між Україною та Росією повинні долучитися всі країни коаліції "Рамштайн", щоб створити єдиний дипломатичний фронт, здатний протистояти агресору. На його думку, це сприятиме реалізації взаємовигідних ініціатив, зокрема у сфері природних ресурсів, що можуть зробити політику Трампа більш проукраїнською.

Гудков наголосив, що не варто вірити у домовленості із кремлівським диктатором. Путін погодиться на перемир'я лише тоді, коли йому це буде вигідно, щоб посилити свої військові спроможності.

У нього є час на ігри з Трампом, а от у президента США ні, адже його термін триватиме лише 4 роки, а Путін може бути при владі набагато довше. Ситуація тривожна. Трамп цього не розуміє,

– сказав політик.

З Путіним неможливо домовитись, адже через кілька років, за його словами, Росія будь-які угоди може анулювати.