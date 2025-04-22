"Путін розглядає сценарій завершення "СВО": коли це можливо

У Кремлі цілком серйозно можуть розглядати можливість завершення так званої "спеціальної військової операції". Ймовірно, диктатор Владімір Путін захоче зробити таку заяву в один із "сакральних" для Росії днів.

Втім, усе значною мірою залежатиме від позиції й тиску західних партнерів України – передусім Сполучених Штатів Америки. Деталями з 24 Каналом поділився керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Коли Росія може оголосити про завершення "СВО"

Валерій Клочок вважає, що в Росії розглядається варіант завершення так званої "спеціальної військової операції", ймовірно, до 9 травня – 80-ї річниці завершення Другої світової війни.

Путін хоче зібрати на цей день велику кількість іноземних лідерів, особливо європейських. Уже двоє з них підтвердили свою участь у заході – це прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александр Вучич.

Путін прагне показати, що навколо нього об'єднуються світові лідери, що він має підтримку, особливо у такий "сакральний" для Росії день, як 9 травня,

– зазначив Клочок.

Кремль хоче продемонструвати певні "успіхи". Але з самого початку оголошення так званої "СВО" Путін не озвучував конкретних цілей. Можливо, вони були в його голові, але публічно він не говорив про це.

Тому він залишає можливість для сценарності. Зокрема, розглядає сценарій завершення "СВО",

– зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Все залежить від сили тиску на Москву з боку західних партнерів, насамперед США. Попри популярний у суспільстві наратив, що Америка нібито "не тисне" на Росію, це не зовсім так. На думку Клочка, рішення Кремля про 30-годинне "великоднє перемир'я" – це прояв страху Путіна та загалом колективу перед Дональдом Трампом.

У Кремлі є багато людей, дотичних до ухвалення рішень, але під тиском США та Європи. Оскільки європейські країни відмовилися долучитися до переговорних процесів на вимогу Росії. Ще півтора місяця тому з Кремля лунали заяви на кшталт: "Ми з Європою взагалі ні про що не говоритимемо, розмови будуть лише з Трампом". Нині ж риторика змінилася.

Зверніть увагу! Політолог Ігор Чаленко також припускає, що Путін може зупинити "СВО" 9 травня, однак це не означатиме завершення загальної війни. На його думку, вона триватиме під іншою назвою.

Усе це вписується в імовірний сценарій, за яким Росія може оголосити про завершення "СВО", пояснюючи це економічними труднощами, посиленням міжнародного тиску і необхідністю відновлення співпраці з Європою.

Сама Європа також зацікавлена у цьому – наприклад, у відновленні постачання газу, скасуванні санкцій, поверненні до торгівлі тощо. Південна Корея вже активно торгує з Росією, туди заходять компанії.