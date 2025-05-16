Путін не готовий йти на компроміси: що потрібно зробити, аби це сталось

У Сполучених Штатах Америки дедалі більше усвідомлюють, що саме російський диктатор Владімір Путін є головною перешкодою на шляху до миру. Його можна змусити піти на поступки, але для цього потрібно здійснити низку важливих кроків.

Як зазначив американський юрист, письменник та спеціаліст із зовнішньої політики, партнер міжнародної юридичної фірми Arent Fox, колишній чиновник Держдепу США Девід Тафурі у розмові з 24 Каналом, потрібно змістити баланс сил на користь України.

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Як змусити Путіна піти на поступки

Колишній чиновник Державного департаменту США сподівається, що Сполучені Штати будуть готові надати Україні більше озброєння та іншої допомоги, якщо стане очевидно, що саме Владімір Путін блокує можливість встановлення перемир'я.

Якщо подивитися на останні заяви президента Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса, видно, що вони нарешті почали звинувачувати Росію та Путіна у тому, що відбувається.

Це добре, бо саме Путін сьогодні є головною перепоною на шляху до припинення вогню,

– наголосив Девід Тафурі.

Він вважає, що Путін наразі не готовий до компромісів. Щоб посилити тиск на нього, необхідно збільшити постачання зброї Україні, активізувати підготовку її військових, а також запровадити нові санкції – насамперед проти компаній, які допомагають Росії експортувати нафту, зокрема до Китаю та Індії.

На думку Тафурі, лише посилення санкцій і військової підтримки здатне змінити ситуацію на полі бою. Щоб змусити Путіна до поступок, баланс сил має ще більше зміститися на користь України. Лише тоді перемир'я зможе відповідати очікуванням українського народу.

Видання Financial Times повідомило, що американські посадовці дедалі більше насторожено ставляться до Путіна. Серед них зростає впевненість, що саме глава Кремля, а не Володимир Зеленський, є основною перешкодою для досягнення миру.