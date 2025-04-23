Путін на роздоріжжі: чи завершить він війну до 9 травня

Російський диктатор стоїть перед вибором: завершити війну у травні або пожертвувати новими дипломатичними зв'язками з Трампом. Рішення має бути ухвалене до 100 днів від інавгурації Трампа.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу припустив, що у травні перемир'я можливе лише в тому випадку, якщо Владіміру Путіну вдасться принаймні частково завершити війну на вигідних для Росії умовах. Однак нинішні дії Путіна свідчать про інше – він має намір продовжувати війну проти України.

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Який подарунок зробив Путін Трампу

Путіну все ще здається, що він виграє цю війну. Але водночас він прагне продовжити переговори з Дональдом Трампом, бо хоче вийти на певні економічно вигідні домовленості між США та Росією.

Трамп теж цього хоче, але є одна проблема. Спершу потрібно домовитися про припинення вогню в Україні. Але Путін не хоче припиняти війну просто так. Він постійно висуває то одну, то іншу умову,

– сказав Володимир Фесенко.

Фесенко зазначив, що через можливий вихід Дональда Трампа з переговорного процесу Путін почав надсилати сигнали США про готовність до припинення вогню. Саме тому він запропонував так зване "великодневе перемир'я".

Це був очевидний спектакль для Трампа. Причому в ньому був прихований тролінг: Трамп хотів припинення вогню на 30 днів, а Путін запропонував 30 годин,

– сказав Фесенко.

Він додав, що суть тут не у Великодні, а в тому, що 20 квітня минуло рівно три місяці від інавгурації Трампа. І от Путін зробив йому такий подарунок: припинення вогню саме на цю дату. Гра Путіна триває, а війна не зупиняється, але переговори активізуються. Останні дні квітня можуть стати насиченими на події.

Наскільки ймовірне швидке припинення вогню

Переговори в Лондоні мають відбутися в 23 квітня, після чого можливий новий раунд зустрічей Стіва Віткоффа з представниками Росії. Якщо Путін визнає, що настав момент для домовленостей, аби Трамп отримав хоч якийсь результат і не вийшов із переговорного процесу, може бути призначена ще одна зустріч. США можуть організувати окремі переговори з Україною та Росією. Якщо Путін погодиться, то цілком можливо, що буде підписано певний документ, але це ще не гарантує припинення вогню.

Зараз зарано щось прогнозувати. Путін знову може висунути нові вимоги – як це було з "морським" припиненням вогню: "Скасуйте санкції – тоді поговоримо". Схоже, зараз ситуація повторюється,

– сказав Фесенко.

Він додав, що мало хто звернув увагу, чому раптом європейці з'явилися в переговорах. Американцям простіше обговорювати питання перемир'я без Європи – тоді легше тиснути на Україну. Фесенко пояснив, що Трамп хоче надати Путіну певний "бонус" – поетапне скасування санкцій. Але без участі Євросоюзу це зробити неможливо, тому США доводиться вести переговори ще й з європейцями.

На його думку, Україну чекають складні та інтенсивні перемовини, але очікувати швидкого результату не варто. Насамперед необхідно узгодити позиції США та України. Ідею про 30-денне припинення вогню знову можна повернути до порядку денного. З європейськими партнерами слід узгодити питання гарантій безпеки й можливої участі миротворчого контингенту після завершення війни. Лише потім – вести розмову з Росією.

"У Путіна знову ілюзія, що Росія може виграти цю війну. Особливо на тлі 80-річчя "побєдобєсія" – це велика дата. Йому потрібно посилити пропагандистський градус – і тут ідеально підходять гасла з Другої світової. Він хоче провести паралель: мовляв, тоді Сталін переміг, і я переможу. Можливо, Путін уже домовляється з Трампом і намагається підготувати громадську думку до закінчення війни", – сказав політолог.

Фесенко також зауважив, що для росіян завершення війни має виглядати як перемога – і для країни, і для самого Путіна. Ймовірно, Путін досі вагається та остаточно не визначився.

Чому Путін та Трамп поспішають

Втім, якщо він планує піти на перемовини, то російська пропаганда до травня повинна "оформити" це як перемогу. Йому важливо встигнути домовитися до кінця квітня або початку травня із Трампом і Україною. Адже 1 травня – це 100 днів президентства Трампа, і він також хоче отримати свій дипломатичний бонус.

Путін хоче встигнути до 9 травня. І тоді, здається, всі були б задоволені. Але Путін завжди хоче більшого. Він побачив слабкість Трампа, побачив, що той готовий до поступок – і тут увімкнувся його "хижак". Почав вимагати більше. Зараз Путін на роздоріжжі: або продовжувати війну й тимчасово відкласти будь-які домовленості, або йти на гнучкий сценарій,

– сказав Фесенко.

Наразі, за словами політолога, Путін намагається поєднати обидві стратегії – продовжує бойові дії, але водночас демонструє Трампу ілюзію готовності до миру. Він "продає" йому символічні жести – як от "великодневе перемир'я", створюючи ілюзію поступу.

Фесенко попереджає, що з огляду на погрози Трампа вийти з переговорів, саме останні дні квітня можуть стати вирішальними. Або сторони досягнуть домовленостей, або США втратять інтерес до цього процесу.

Можливо, Америка не оголосить офіційно про вихід – переговори інерційно триватимуть, але Трамп перемкнеться на інші теми. І війна Росії проти України поступово відійде для США на другий план. Щоб не виглядати слабким, Трамп не говоритиме про вихід напряму – але де-факто може дистанціюватися.

А Путін, своєю чергою, продовжуватиме війну. Це його мета: водночас і вести переговори, і не припиняти бойові дії. Він досі вірить, що зможе дотиснути Україну та здобути свою перемогу. Завдання України – не дозволити йому здобути навіть символічні вигоди.