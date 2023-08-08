Путіну треба летіти до Туреччини: яка його основна мета зустрічі з Ердоганом
В останній тиждень серпня Владімір Путін має відвідати Туреччину, де зустрінеться з її президентом Реджепом Ердоганом. Хоче він того чи ні, але для російського диктатора ця поїздка необхідна.
Про це 24 Каналу відзначив політтехнолог Михайло Шейтельман. Це буде своєрідна демонстрація так званій "верхівці", що він все ще президент.
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"Путіну хочеться полетіти до Туреччини. Він хоче показати "верхівці", що він все ще президент, може кудись виїхати, мовляв з’їздив – і його не арештували, "не викидайте мене на узбіччя історії"", – пояснив Шейтельман.
Вибір з двох поганих варіантів
Путіну треба їхати до Туреччини, щоб втримати цю так звану "верхівку" біля себе. Якщо він буде невиїзним, то не зможе захистити їхні бізнеси і стане нецікавим для них. Яскравий приклад – саміт БРІКС в ПАР, куди Путіна попросили особисто не приїздити.
Михайло Шейтельман про ймовірний візит Путіна до Туреччини: дивитись відео
Інший бік – російський диктатор залежатиме від примх Ердогана, вважає Шейтельман. Захоче він його заарештувати чи ні.
"Ердоган не може давати гарантії. Він усього лише президент, а держава в Туреччині – демократична. І якийсь начальник поліції може затримати Путіна у зв'язку з ордером Гааги. Фізично його туди не відправлять, звісно, але Путіну буде неприємно", – додав політтехнолог.
Ймовірний візит Путіна до Туреччини: основне
- 2 серпня Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з Владміром Путіним під час якої мовилося про зернову угоду. Стало відомо, що спікери домовилися про спільну зустріч у серпні в Туреччині.
- Найбільше непокоїть Путіна питання безпеки. Адже через ордер Міжнародного кримінального суду він фактично став невиїзним. Туреччина є підписантом Римського статуту, але він не ратифікований місцевим парламентом. Відповідно країна може не виконувати вимоги.
- Деякі експерти вважають, що Путін все ж побоїться летіти до Туреччини особисто і відправить туди свого двійника. А от Ердоган може висунути категоричні умови щодо зернової угоди.