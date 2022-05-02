Путін може вдатися до застосування ядерної зброї через військові успіхи України, – сенатор США

Українські захисники й захисниці щодня обороняють свою державу від російської навали, та вже мають чималі успіхи. Цей героїчний спротив може збільшити ризики застосування країною-агресоркою ядерної зброї.

Такі побоювання озвучив голова комітету з міжнародних відносин Сенату США Боб Менендес в інтерв'ю американському виданню Fox News.

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За словами Боба Менендеса, очільник Кремля може вдатися до застосування ядерної зброї, щоб "зберегти обличчя". Весь світ вже побачив справжнє "лице" терориста Путіна, але російський народ все ще вірить в його велич та правильність ухвалених рішень.

"Одне з моїх занепокоєнь полягає в тому, що, за іронією долі, чим більше успіху в українців, тим більший ризик того, що Путін щось зробить, тому що він програє і повинен зберегти обличчя вдома", – зауважив Менендес.

Голова комітету з міжнародних відносин Сенату США застерігає, що Володимир Путін може використати заборонену зброю проти українців. Такими діями президент Росії вкотре ставить під загрозу безпеку та цілісність всього світу.

І тому потенціал хімічної, біологічної чи тактичної ядерної зброї може зрости внаслідок цього,

– підкреслив Боб Менендес.

Він зосередив увагу на тому, що росіяни вже використовували хімічну зброю у війні з Сирією. За такі свої дії, країна-агресорка не отримала жодної реакції від цивілізованого світу. Тому є загроза, що Путін вважатиме такі дії в Україні також безкарними. За словами Менендеса, існує значний ризик застосування росіянами хімічної зброї на території України.

Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зауважив, що Росія шантажує світ ядерною зброєю, оскільки бачить, що Україна перемагає в цій війні.

Зокрема, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що путінський режим звик працювати за однаковою моделлю на переговорах. Тому вдається до шантажу ядерною зброєю. Проте Денисенко запевнив, що загрози у застосуванні забороненої зброї з боку росіян немає.

Реакція світу на ядерні погрози Кремля

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