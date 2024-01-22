Про все домовились раніше: яких нових небезпек чекати від поїздки Путіна в КНДР

Владімір Путін може відвідати Північну Корею. Про свій намір він заговорив під час зустрічі з міністром закордонних справ КНДР Цой Сон Хі.

Швидше за все це може бути дипломатичний візит у відповідь. Так як Кім Чен Ин відвідував Росію, тепер Путін збирається до КНДР. Про це у розмові з 24 Каналом відзначив політолог Володимир Фесенко.

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"Не думаю, що варто остерігатися конкретних небезпек і загроз. Головні застереження з'явилися ще минулого року, коли відбувся візит Кім Чен Ина і, судячи з усього, тоді були досягнуті домовленості про постачання з КНДР до Росії артилерійських снарядів, можливо інших видів боєприпасів", – зазначив Фесенко.

Візит Путіна до КНДР

Посилення зв'язків Росії з КНДР, а також Іраном свідчить про те, що небезпека є. І не лише для України, але й країн-сусідів Північної Кореї.

"Якщо Росія передаватиме КНДР ракетні технології чи супутникові – тут є небезпека (для сусідніх країн – 24 Канал). Співпраця Росії з КНДР та Іраном – це загроза для міжнародної безпеки. Над цим треба думати. І немає інструментів, щоб заблокувати цю співпрацю. Росія має спільний кордон з КНДР і Китай у цій історії не дуже заважатиме", – пояснив політолог.

Раніше Росія мала винятково дипломатичні зв'язки з КНДР і дотримувалася світових санкційних положень, які накладені на країну. Наразі усі ці обмеження стерті. Ба більше – у своїй співпраці диктатори не приховують свого ставлення до країн Заходу.

"Тому доведеться координувати дії, посилювати санкційний режим, бо небезпека від тріо диктаторів зростає", – додав Фесенко.

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