Британський генерал назвав два фактори, що вирішать результат боїв у 2025 році

Видання Bloomberg пише, що Путін впевнений, що його армія зможе захопити до 2025 року чотири українські області, які раніше він вніс до російської конституції. Однак ЗСУ відбили частину територій на Сході.

Генерал-майор збройних сил Великої Британії у відставці Чіп Чепмен в етері 24 Каналу зазначив, що Росія близька до того, аби захопити більшу частину Луганської області, а от її спроможність зробити так стосовно інших трьох областей (Донецької, Херсонської, Запорізької) є сумнівною.

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Якою стратегією керується Кремль?

На думку Чепмена, навряд чи російська армія під час своєї літньої кампанії, яка наразі триває на полі бою, зможе повністю захопити вказані області України. Він зауважив на тому, що озвучування таких планів – частина стратегії Кремля. Зараз мовиться про чотири області й Крим, а потім в Москві, зі слів генерала-майора, можуть заявити про шість областей, додавши, наприклад, Суми, Одесу.

"Це стратегія тиску росіян, типу, щоб зараз Україна погодилась на те, аби віддати чотири області або залишиться ні з чим. Зараз це ні до чого не приведе, бо це неприйнятно, немає ніякої переконливості з боку Росії через невідповідність цілей, методів, ресурсів", – озвучив Чепмен.

Генерал-майор підкреслив, що Росія має плани, але засобів для їх досягнення – ні. Зараз в росіян немає способу змінити свої методи, хіба що якщо їм на допомогу прийде ззовні спонсор.

Минулого тижня, як зауважив Чепмен, найважливішим було те, що сказав міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. Він озвучив, що Пекін не хоче бачити поразки Росії у війні.

Тому насправді ключовим фактором в майбутньому є не тільки військова підтримка України та санкційна політика з боку США і Заходу, а також яка підтримка надходитиме Росії від Китаю, Ірану, Північної Кореї,

– наголосив Чепмен.

Зазначимо, що Росія могла перенести частину свого ВПК до КНДР, розмістивши там свої підприємства. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що Росія розпочала спільне виробництво озброєння з Північною Кореєю з низки причин і пояснив яких саме.