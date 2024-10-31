Путін теж кричить про "гарантії безпеки" для Росії: чи дійсно Україні потрібен вступ у НАТО

У ЗМІ пишуть, що Україна може піти на компроміси щодо окупованих Росією територій в обмін на вступ до НАТО. Проте Київ не хоче бути ініціатором цього варіанту, очікуючи на залучення партнерів.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що альтернатив створення військового блоку не так багато. Він додав, якщо говорити про замороження війни, то визначальним фактором для України є гарантії безпеки.

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Безпека для власних кордонів

Керівництво України часто наголошує на необхідності створення гарантій безпеки від партнерів для нашої держави. Адже будь-які домовленості з Росією, як показує досвід, можуть бути порушені.

Путін також говорить, що йому необхідні гарантії безпеки. Він начебто боїться, якщо припинить війну в Україні, то НАТО нападе на Росію. Це його хвороблива уява,

– сказав Валерій Клочок.

Він підкреслив, що така теза, на жаль, працює, адже диктатор спекулює цим питанням.

Проте найважливішим питанням є безпека України. Один із факторів цього, на думку Клочка, може стати Альянс, однак серед членів НАТО немає одностайної думки щодо вступу нашої держави у це об'єднання.

"А отримання просто запрошення в НАТО нічого не дасть, адже важливо стати повноцінним членом, бо тільки тоді запрацює 5 стаття", – підкреслив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Він зазначив що НАТО на практиці поки не показує, що дійсно може реалізувати положення цього пункту.

Зверніть увагу! Стаття 5 договору НАТО визначає, що збройний напад на одного з членів Альянсу розглядається як напад на всіх учасників. Країни-члени мають допомогти постраждалій стороні. Допомога може включати військові чи інші дії й надається на розсуд кожної країни. Цей принцип колективної оборони є основою НАТО, створеного для захисту від потенційних загроз.

Чи вдала ідея вступу України в НАТО

Валерій Клочок вважає, що є доволі дискусійним чи вступить в дію 5 стаття НАТО, якщо Україна стане членом Альянсу.

У Європейському Союзі з'явився штаб, який займається створенням військових сил ЄС. За словами Клочка, Європа все більше задумується над тим, чи вона може бути автономною у питанні безпеки.

Нерішучість НАТО може допомогти Україні переналаштувати Європу в інший напрямок розвитку з укріплення обороноздатності,

– наголосив він.

У ЄС починають розуміти важливість збільшення оборонних та виробничих потужностей зброї.

"Якщо Європейський Союз займе таку позицію і виділятиме більше грошей на виготовлення зброї, то це буде кращою гарантією (для України – 24 Канал), ніж можливість колись стати членом НАТО, адже про це зараз ніхто не говорить", – додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".