Путін знову погрожує Заходу: наказав провести навчання з нестратегічною ядерною зброєю
Кремлівський диктатор Владімір Путін доручив своїм посіпакам з Генштабу Збройних сил Росії провести навчання з нестратегічною ядерною зброєю. Хвороблива реакція ворога викликана начебто "провокативними заявами й погрозами" західних політиків у бік Росії.
Про те, що скоро російська армія розпочне підготовку до навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське Міноборони.
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Кремлівський диктатор знову дістав ядерну дубину
Ядерні навчання росіяни хочуть провести як "відповідь на провокаційні заяви й погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Росії". Ворог планує залучити в своїх військових ігрищах сили Південного військового округу, авіацію та Військово-Морський флот.
Росіяни аргументують свої жалюгідні ядерні погрози необхідністю підтримки готовності особового складу окупаційної армії здійснювати відповідь на якісь неіснуючі "погрози та провокативні заяви" та для "забезпечення територіальної цілісності та суверенітету".
Ще один кремлівський ватажок Дмітрій Мєдвєдєв, відомий своєю пристрастю до алкоголю, теж не оминув можливості пригрозити Заходу ядерною зброєю. Заступник голови Ради Безпеки Росії повторив слова Путіна про "необхідність відповідати Заходу".
Путін не вперше погрожує ядерною зброєю
- Росія почала розгортати ядерну зброю у Білорусі. Ймовірно, так Владімір Путін хоче налякати НАТО та припинити військову допомогу для України. На думку колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Миколи Маломужа, країна-агресорка просто не має інших інструментів впливу на країни Заходу.
- Офіційні особи США повідомили ЗМІ, що у 2022 році серйозно розглядали варіант, за якого Росія вдарить по Україні ядерною зброєю. Ймовірно, своїми погрозами Кремль хотів зупинити підтримку нашої держави.
- У лютому Путін, виступаючи з "посланням" Федеральним зборам, традиційно згадав і про те, що стратегічні ядерні сили перебувають у стані повної готовності. Ядерний шантаж – один з улюблених методів російського ватажка.
- Втім, Білий дім заявив, що не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні.