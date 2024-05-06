Путін знову погрожує Заходу: наказав провести навчання з нестратегічною ядерною зброєю

Кремлівський диктатор Владімір Путін доручив своїм посіпакам з Генштабу Збройних сил Росії провести навчання з нестратегічною ядерною зброєю. Хвороблива реакція ворога викликана начебто "провокативними заявами й погрозами" західних політиків у бік Росії.

Про те, що скоро російська армія розпочне підготовку до навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське Міноборони.

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Кремлівський диктатор знову дістав ядерну дубину

Ядерні навчання росіяни хочуть провести як "відповідь на провокаційні заяви й погрози окремих західних офіційних осіб на адресу Росії". Ворог планує залучити в своїх військових ігрищах сили Південного військового округу, авіацію та Військово-Морський флот.

Росіяни аргументують свої жалюгідні ядерні погрози необхідністю підтримки готовності особового складу окупаційної армії здійснювати відповідь на якісь неіснуючі "погрози та провокативні заяви" та для "забезпечення територіальної цілісності та суверенітету".

Ще один кремлівський ватажок Дмітрій Мєдвєдєв, відомий своєю пристрастю до алкоголю, теж не оминув можливості пригрозити Заходу ядерною зброєю. Заступник голови Ради Безпеки Росії повторив слова Путіна про "необхідність відповідати Заходу".

Путін не вперше погрожує ядерною зброєю