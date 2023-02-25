Путін наляканий і розуміє, що потрапив у біду, – ексгенерал ФСБ
Джерело:Express
Президент Росії Владімір Путін "в біді", оскільки його війська не змогли досягти значних успіхів у роковини війни в Україні. Російський лідер "страшенно боїться" зростаючого "гніву" серед росіян після того, як його війська зазнали неодноразових невдач на полі бою в останні місяці.
Відповідну думку висловив колишній начальник ФСБ Москви Євген Савостьянов. За рік повномасштабного вторгнення росіяни не змогли досягти значних успіхів на війні в Україні й довго залишаються на тих самих лініях бойових дій.
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Путін чіпляється за будь-яку можливість перемогти
За слова колишнього працівника ФСБ, це усвідомлення привело Путіна до "такого психологічного стану", що він "чіпляється за будь-яку можливість перемогти"
Путін чудово розуміє настрій людей, які втратили через нього все, тому тримається подалі від них. Путін зараз страшенно наляканий. Він розуміє, що потрапив у біду. Зараз він перебуває в такому психологічному стані, що чіпляється за будь-яку можливість перемогти,
– сказав він.
На його думку, Путін "занапастив себе", наказавши атакувати Україну.
- Увагу британських журналістів привернуло те, що війна, схоже, застопорилася на кордонах Донбасу, через що залишається незрозумілим, як вона може розвиватися в найближчі кілька місяців.
- Володимир Путін намагався посилити військову присутність за допомогою часткової мобілізації, проте це не дало очікуваного результату. У вересні 2022 року в Росії мобілізували близько 300 тисяч солдатів, проте ще більше осіб виїхало за кордон, не бажаючи воювати.
- Кремлівськй лідер, який планував захопити Київ упродовж трьох днів, контролював близько 25 тисяч кілометрів квадратних території України до вторгнення.
- Але внаслідок рішучого контрнаступу українських військ до листопада 2022 року вдалося відвоювати близько 46 тисяч квадратних кілометрів, зокрема Херсон.
- Зараз Росія контролює лише 18% території країни і намагається утримати Донецьку та Луганську області. Анексування цих областей було зроблено з метою залякати західних союзників.
- Тактика залякування з боку Росії провалилася, і США, Великобританія, країни ЄС та союзники по НАТО подвоїли свої зусилля та надали додаткову підтримку Україні.