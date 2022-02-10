Путін намагається нападати раптово, – Яковенко припустив, яка ймовірність наступу Росії

Ймовірність повномасштабного вторгнення Росії на територію України знижується. Тактика Володимира Путіна – нападати раптово, саме так сталося з окупацією Криму.

Підвищена увага міжнародної спільноти до напруження ситуації між Україною та Росією запобігає загостренню війни. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко.

Зверніть увагу Байден обговорить зі світовими лідерами загрозу вторгнення Росії в Україну, – ЗМІ

"Дуже тонка грань, яка відділяє блеф і безпосередню підготовку (Росії до наступу – 24 канал). Тому що у будь-якому випадку концентрація військ – це і є підготовка до нападу. Чи є це торгівлею загрозою, чи це дійсно реальна підготовка до вторгнення – залежить від багатьох факторів", – сказав Яковенко.

Ймовірність вторгнення вкрай низька, – Яковенко

Наразі ЗМІ та політикам Заходу дорікають, що вони нагнітають обстановку з ситуацією навколо України. На думку російського журналіста, це неправильно.

Ігор Яковенко сказав, що саме ця підвищена готовність, загострене сприйняття загрози сприяє тому, що Захід постачає в Україну велику кількість озброєнь. Тобто певною мірою ця нервозність, яку нагнітає Захід словами "Росія нападе", запобігає нападу.

Путін завжди намагається нападати раптово. Він дійсно дотримується своєрідних понять – поведінки пітерської шпани, коли удару завдають раптово. З окупацією Криму все відбулося, ніхто не очікував цього. Ігор Яковенко Російський журналіст

"Наразі, після масової підготовки, я вважаю, що ймовірність вторгнення вкрай низька, вона близька до нуля. Але все може змінитися, ця ймовірність не є константою. Якщо Захід розслабиться і Путін відчує що можна (нападати – 24 канал), ця можливість зросте", – сказав журналіст.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. Водночас міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Яковенко про плани Путіна щодо України: дивіться відео

Ймовірний наступ Росії: останні новини