Путін намагається робити все, аби видаватися непередбачуваним, – Маляр про страшилки на 9 травня

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що для російської влади 9 травня – це дата, на якій вони будують свою міфологію про нібито їх героїзм.

За словами Ганни Маляр, приурочення тих чи інших дій, в тому числі бойових, до конкретних дат – це надзвичайно передбачувана тактика. Про це вона заявила в спільному телемарафоні, повідомляє 24 канал.

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Заступниця міністра оборони повідомила, що Путін веде абсолютно іншу тактику. Він намагається вчиняти такі дії, які зроблять його непередбачуваним.

Вона навела приклад, коли українці думали, що точно по Закарпаттю та загалом по Західній Україні не буде ракет. Проте вони були. Також були припущення, що не будуть руйнувати цивільні обʼєкти, але це роблять.

Навіть ураження військових обʼєктів, адже там також складна ситуація щодо логіки та доцільності. Швидше за все, це план, що він (Путін – 24 канал) непередбачуваний. Це зрозуміла тактика ведення війни,

– пояснила Ганна Маляр.

"Чому ми нічого не побачили 9 травня? Це видно з промови Путіна – там просто немає про шо говорити. Насправді ситуація складна й зайшла в глухий кут. Очевидно, що вони добре про це розуміють", – додала Маляр.

Що відомо про парад в Москві на 9 травня

У Москві 9 травня відбулася традиційна хода "Безсмертного полку". Цьогоріч з портретами загиблих у Другій світовій війні несли фотографії російських окупантів, які вдерлися в Україну 24 лютого.

Держава, яка розпочала жорстоку війну в Україні, стягнула залишки своєї техніки на парад, щоб продемонструвати уявну "міць". Проте повітряну частину параду скасували.

Володимир Путін виступив із промовою на військовому параді у Москві 9 травня. Його слова – це черговий проблиск відчаю. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

У МЗС України прокоментували, що на марш у Росії вийшли ґвалтівники та вбивці. Це пропагандистське шоу, яке не має нічого спільного з перемогою у Другій світовій.

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