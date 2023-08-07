Останній шанс Лукашенка: чи зможе Путін втягнути Білорусь у війну з Україною
У російського диктатора Владіміра Путіна справи геть кепські. Він з усіх сил намагається знайти собі союзників. Найближчий кандидат – Білорусь на чолі з самопроголошеним президентом Алєксандром Лукашенком. Утім, втягнути його у війну буде вкрай складно.
Це у розмові з 24 Каналом відзначив військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив на одній відмінності між Лукашенком та Путіним.
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"Путін хоче втягнути Білорусь у війну. Йому треба сказати, що ця війна розростається у масштабах. Треба підтримка хоч когось, щоб показати світу, що у нього є союзники, мовляв, з якими він воює, не тільки він один", – пояснив Жданов.
Відмінність Путіна від Лукашенка
Утім, реалізувати свій план російському диктатору буде вкрай важко, вважає військовий експерт. У нього не вистачить хитрощів і досвіду в плані політики.
"Лукашенко – політик. Путін – чекіст, який намагався ще й стати бізнесменом на початку своєї кар'єри. Він намагається, але навряд чи зможе. У Лукашенка це останній шанс не втягуватися у цю війну. Останній шанс виправдовуватися і доводити потім, щоб уникнути покарання у Міжнародному кримінальному суді", – додав він.
Олег Жданов про ймовірну участь Білорусі у війні: дивитись відео
Росія хоче втягнути Білорусь у війну: останні новини
- Росія може використати вагнерівців для провокації "під чужим прапором" у Білорусі. Це стандартна схема для країни-окупантки. Росіянам важко самотужки отримувати удари від ЗСУ, тому вони хочуть втягнути Білорусь у війну.
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- Тим часом Росія провокує НАТО за допомогою Білорусі. Інцидент з проривом повітряних кордонів Польщі міг бути спланований заздалегідь з Путіним.