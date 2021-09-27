Путін намагається замінити Лукашенка, – Клімкін
Джерело:24 канал
Очільник Росії Володимир Путін намагається за певний час замінити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на керованих там проросійських політиків, одночасно перекупивши всі "ласі бізнес-активи". Про це в коментарі 24 каналу розповів ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.
Як Путін реалізовує стратегію
За словами Клімкіна, безпекові загрози з території Білорусі вже зросли й зростатимуть надалі. Путін, уточнив експерт, поки що не зробив жодної серйозної помилки у своїй стратегії щодо Білорусі. Зокрема, він переслідує поступовий перехід влади й поступове "проковтування" Білорусі.
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Ця стратегія на сьогодні реалізується разом з розвитком оборонного простору – перебування російських сил, військ і озброєння під "парасолькою чи соусом" сил союзної держави.
Я вважаю, що Путін не може продати початок повномасштабної агресії ані всередині Росії, що суперечить його ідеології, ані цивілізованому світу, тобто Заходу. Тому він почне дестабілізацію соціальну чи інших питань, і потім буде намагатися використовувати Збройні сили.
За словами ексміністра закордонних справ, після класичного початку гібридної агресії будуть застосовуватися військові сили. Зокрема, масова паспортизація, якої прагне Путін, – це "частина цієї гібридної, повзучої агресії проти України. При чому не тільки на окупованих територіях".
Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін / Фото Національний банк новин
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