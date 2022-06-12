Путін навіть до Гітлера не дотягує, – Фейгін про нового кумира глави Кремля

Російський президент вважає себе подібним до Петра I. Насправді Путін не дотягує навіть до Гітлера.

Про це під час стріму на ютубі 24 каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Він заявив, що наразі незрозуміло, чого Путін хоче досягнути порівнюючи себе з Петром I, і куди намагається "відкрити двері".

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"Не дотягує ні до Петра I, ні до Сталіна"

Марк Фейгін зазначив, що у Путіна нема жодної ідеології чи плану Він її болісно виробляє.

По-справжньому правильно йому було б порівнювати себе тільки з Гітлером. Але він навіть до Гітлера не дотягує, той все ж на фронті був,

– сказав правозахисник.

"І в цілому (Гітлер – 24 канал) пройшов складний шлях, навіть в тюрмі сидів. А цей взагалі не дотягує ні до кого, ні до Гітлера, ні до Петра I, ні до Сталіна", – додав Фейгін.

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Водночас він назвав відповідні дії Путіна так званим актом несамодостатності, ідеологічної зокрема. Наразі у російського президента фактично вже нема часу на серйозну зміну свого становища.

"Він (Путін – 24 канал) всю свою битву під Києвом програв, на мій погляд. Все, кінець", – заявив правозахисник.

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