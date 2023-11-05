Продовження пропагандистської політики: чому Путін заговорив про орду

Нещодавно президент ворожої країни Владімір Путін виступив перед новими членами громадської палати. Під час промови глава Кремля традиційно видав порцію пропагандистських заяв.

Якщо коротко, то Путін назвав росіян ордою. Політолог Олексій Кошель сказав 24 Каналу, що президент Росії не розповів нічого нового, а лише продовжує пропагандистську ідеологічну лінію, яка триває впродовж багатьох років.

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"Диктатор традиційно наговорив маячні про змагання між Сходом та Заходом, що нібито Росія воює проти всього світу й, звісно, ж згадав про "загниваючий" Захід", – мовив Кошель.

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Спілкування зі зграєю

Заява президента країни-агресора про те, що лише з приходом орди Росії вдалося відстоювати свою мову та традиції, дуже нагадує нацистську Німеччину кінця 30-х років.

Путін фактично виступає від імені керівника церкви. Він говорить про потреби канонізації,

– зазначив політолог.

Церква на Росії завжди була частиною державної машини. Це був так званий синодальний період у російській імперії, починаючи з кінця 18 століття. Коли церквою керував не патріарх, а синод. Тобто, здійснювалося урядове управління. Фактично зараз у Росії відбувається те саме.

Це спілкування не з громадянами й навіть не з підданими, а зі зграєю. Путін сам переписує історію й тлумачить історичні події,

– зауважив Кошель.

На носі у Росії вибори й диктатору потрібний красивий результат. Росіянам потрібна символічна перемога хоча б у якомусь населеному пункті, тому окупанти активізувалися на фронті. Зараз ворог небезпечний і ця небезпека зростатиме до березня.

"Путіну потрібна народна підтримка. Він, як наркоман, від цього залежить. Тому Росія за будь-яку ціну нарощуватиме темпи", – додав політолог.

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