Путін назвав ситуацію на Донбасі геноцидом та звинуватив НАТО у "війні в Європі"

Президент Росії Володимир Путін назвав те, що відбувається на Донбасі, "геноцидом". Також глава Кремля дорікнув НАТО війною проти Белграда. Мовляв, одну війну в Європі Альянс вже розв'язав.

Про це Володимир Путін повідомив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, інформує 24 канал. Глава держави-агресорки цинічно переконує, що "Росія війни не хоче".

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Путін пригадав НАТО війну в Югославії

Начебто заради того, щоб уникнути конфлікту, Кремль і пропонує так звані "гарантії безпеки", запевняє російський президент.

Канцлер сказав, що люди його покоління з важкістю уявляють війну в Європі. Сказано це, звісно, щодо ситуації в Україні. Але ж ми були свідками війни у Європі, розв'язаної якраз блоком НАТО в Югославії,

– сказав Путін.

Глава Кремля каже, що "предметної та конструктивної відповіді" Росія начебто не отримали. Путін готовий обговорювати лише ті елементи, які для Москви найбільш важливі.

Президент Росії назвав ситуацію на Донбасі "геноцидом"

У відповідь Шольц зауважив, що в Югославії була інша ситуація. Там була загроза геноциду.

На цю фразу Шольца одразу відреагував Путін. Він заявив, що те, що відбувається на Донбасі зараз – це, мовляв, "геноцид". За словами Путіна, більшість росіян "підтримують населення Донбасу".

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