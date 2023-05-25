Кондоліза Райс згадала про "огидний" момент з Путіним на саміті НАТО в Бухаресті

Кремлівський диктатор Владімір Путін ще у 2008 році мав амбітні плани з захоплення України. Тоді ж на саміті НАТО в Бухаресті він розповідав, що наша країна є "вигаданою".

На саміті НАТО в Бухаресті Путін категорично виступив проти вступу української держави до Альянсу. Про це повідомила колишня Державна секретарка США Кондоліза Райс у відеозверненні до учасників Київського Безпекового Форуму, інформує 24 Канал.

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Райс пригадала інцидент з Путіним під час саміту НАТО в Бухаресті

Ексдержсекретарка США наголосила, що у 2008 році Україна та Грузія мали отримати план дій щодо членства в Альянсі. Однак згодом члени НАТО вирішили відмовитися від цієї ідеї.

"Того дня ми вирішили, що цього не можна зробити. Попри те, що США та президент Буш були впевнені, що час надати Україні ПДЧ настав", – наголосила Райс.

Крім цього, вона також згадала "огидний момент того дня", коли президент Путін назвав нашу країну "несправжньою" та вважав її "нероздільною з Росією". Райс переконана, що зараз кремлівський диктатор, ймовірно, змінив свою думку.

Зараз він уже розуміє – що Україна дуже справжня, що є сильна національна ідея, яка горить у серці кожного українця,

– зазначила вона.

Попри це, Райс підкреслила, що того дня члени НАТО також зробили дуже важливу заяву – "одного дня Україна стане членом Альянсу". Вона і досі в цьому переконана.

Майбутнє Європи залежить від України

Кондоліза Райс також додала, що майбутнє європейського континенту в першу чергу залежить від перемоги України у війні з Росією. Вона також зазначила, що вільні народи світу підтримують цю ідею та готові допомагати українцям.

Наостанок вона наголосила, що США візьмуть на себе лідерство у відновленні територіальної цілісності, покаранні воєнних злочинців та післявоєнній відбудові України.

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