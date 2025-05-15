Зеленський прокоментував готовність Путіна до прямих перемовин

У четвер, 15 травня, українська делегація прибула до Туреччини для переговорів, проте російський диктатор їхати відмовився. Володимир Зеленський пояснив, що запевнення Путіна в готовності до діалогу – балачки.

Український лідер пояснив готовність Кремля до прямих переговорів під час пресконференції в Анкарі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Президента України.

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Що заявив Зеленський про готовність Кремля до прямих переговорів

На думку президента України, Путін насправді не готовий до прямих переговорів. Своєю чергою Україна робить усе можливе, щоб реалізувати перемовини.

Я дійсно відразу відреагував, коли він сказав. Я сказав, що ми будемо. Я буду в цю дату. Потім з'явилася інша інформація, що ще невідомо і так далі. Тобто, ну, це поки що балачки,

– зазначив Зеленський.

На його думку, усі сторони мають демонструвати готовність до переговорів і першим кроком має стати безумовне припинення вогню. Український лідер підкреслював, що Київ готовий до прямих перемовин.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський погодився на пропозицію російського диктатора відновити переговори України та Росії в Стамбулі 15 травня. Він заявив, що "чекатиме на Путіна в Туреччині особисто".

Своєю чергою очільник Кремля в Туреччині не з'явився – він відправив туди делегацію нижчого рівня.