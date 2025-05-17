Путін ще прагне воювати: британський генерал назвав умови, що змусить Росію зупинитися
- Генерал-майор у відставці Чіп Чепмен вважає що для підписання мирної угоди існує велика прірва між очікуваннями України й Росії, і тривале перемир'я навряд чи можливе найближчим часом.
- Трамп прагне завершити російсько-українську війну через переговори, але Чепмен вважає, що переговорний процес може зайняти роки.
Російський диктатор очолює Кремль вже 25 років. Він не закінчує війну, бо боїться втратити свою владу. Путін ніколи добровільно не залишить президентське крісло.
Про це у розмові з 24 Каналом наголосив генерал-майор збройних сил Великої Британії у відставці Чіп Чепмен, зазначивши, що очільник Кремля хоче досягти достатньої перемоги, аби виправдати витрачені гроші та шалені втрати своєї армії. Це й утримує його у війні.
Дивіться також Трамп анонсував телефонні розмови з Путіним і Зеленським: уже відомі дата і час
Три причини для завершення війни
Чепмен вважає, що російський диктатор опиняється у глухому куті. На його думку, або російська армія піде з поля бою (як це було 1917 році, що призвело до Брестського мирного договору), або економіка Росії вщент зруйнується.
Війна закінчується з таких причин: рішуча воєнна перемога, що є малоймовірним для обох сторін; неможливість досягти перемоги чи надто великі витрати, що змушує країну почати переговори. Третя можлива причина – дезертирство в оточенні Путіна, але ознак цього поки що немає,
– озвучив Чепмен.
Очільнику Кремля, на думку генерал-майора у відставці, політично складно вийти з цієї війни, якщо він не переконає росіян у тому, що він утримав хоча б анексовані території. Росія внесла низку українських областей у свою конституцію. Однак, як підкреслив Чепмен, російська армія досі повністю ці землі не контролює, тому віддати їх Росії – це абсурд.
Чи вдасться незабаром підписати мирну угоду
Зараз ціль американського президента Трампа – завершити російсько-українську війну, а основне завдання на найближчий час – оголосити перемир'я та провести переговори.
"Не думаю, що він це розглядає як перемогу чи поразку, він це бачить як припинення вбивств. Це підхід, орієнтований на гуманітарний напрямок. Проблема у тому, що це винагороджує агресора. Захід і Україна мають наполягати на справедливому мирі", – зазначив Чепмен.
Однак, з його слів, наразі існує прірва між двома сторонами й тим, чого досі хоче Росія. А вона прагне, аби Україна здалася. На це країна-агресорка сподівалася ще під час переговорів у Стамбулі у 2022 році.
Цього не відбудеться. Ця прірва настільки велика, що це змушує думати, що в найближчі тижні малоймовірним буде досягнення довготривалої мирної угоди,
– озвучив Чепмен.
Перемир'я, на його думку, навряд чи буде стійким. Він також підсумував, що сподівання Трампа швидко провести переговори – не справдяться. Адже, як показує історичний досвід, на це іноді потрібно роки. Чепмен наголосив, що для завершення Корейської війни знадобилось два роки й 500 переговорів. Щоб закінчити В'єтнамську війну – п'ять років перемовин.