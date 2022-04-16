Путін не має внутрішнього порядку денного, – Арестович заявив про початок російської поразки
Джерело:ютуб-канал Олексія Арестовича
Путін неймовірно розлютився, коли дізнався про затоплення ракетного крейсера "Москва". Диктатор зрозумів, що це початок поразки Росії.
Саме знищення корабля спонукало керівника Кремля до усвідомлення, що його фіаско у війні близьке. Про це заявив Олексій Арестович виданню "Політека".
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"Він (Путін – 24 канал) це зрозумів на рівні символічної події, яка зламала хребет верблюду. 23 роки брехні, весь світ вибудуваний під брехню, що Росія могутня держава і в це повірили всі", – сказав радник глави ОП.
А тепер потрібно з цим щось робити, бо ця брехня рухне та поховає тебе. Його (Путіна – 24 канал) не стільки злить те, що "Москву" втопили, а те, що він не знає, що робити на внутрішньому порядку денному в Росії. Мобілізацію оголосити не можна, програти не можна, то що ж робити,
– продовжив посадовець.
"Путін шукає рішення – це катастрофа, у нього немає рішення для внутрішнього порядку денного. Тепер питання – потрібно 23-річну брехню замінити чимось іншим, це дуже непросто", – додав Олексій Арестович.
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