Путін не в тому стані, щоб домінувати у світі, – Байден застеріг проти ядерної війни

Президент США Джо Байден на пресконференції 19 січня відповідав на багато питань про Україну. Настільки багато, що відреагували навіть у Кремлі.

Адже головно мовилося про загрозу, яку Росія становить для світу загалом та для України зокрема. На переконання глави Білого дому, ситуація ця зараз загалом дуже нестабільна.

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Джо Байден: ситуація навколо України може вийти з-під контролю

Джо Байден під час пресконференції 19 січня висловив сподівання, що Володимир Путін війни не хоче. А проте й зауважив, як пише російський Интерфакс, що ситуація з нагнітанням навколо України російських військових сил вкрай нестабільна – і може легко вийти з-під контролю.

При цьому Байден згадав про загрозу ядерної війни, яка може початися навіть випадково і всупереч намірам сторін. Саме тому США повинні бути обережними у подальших діях щодо Кремля.

Я стурбований тим, що ситуація (навколо України, – 24 канал) може дуже легко вийти з-під контролю. Сподіваюся, Володимир Путін розуміє, що він не в найкращому становищі, щоб намагатися домінувати у світі,

– сказав Джо Байден.

Реакція Кремля: злочинна халатність

На все це вже відреагували у Кремлі. Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова обізвала "злочинною халатністю" – але, що цікаво, не слова Джо Байдена, а запитання журналістів.

Як пишуть "РИА Новости", вона висловила обурення, що на пресконференції Джо Байдена журналісти питали про "вигадані плани Росії щодо ескалації ситуації навколо України", а не про "розширення НАТО на Схід".

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