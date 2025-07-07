Путін зловживає довірою Трампа: президент США не може усвідомити найголовніше

Дональд Трамп впродовж кількох місяців намагається домовитись з Володимиром Путіним щодо припинення вогню в Україні. Проте умови, які пропонує президент США, не влаштовують очільника Кремля і він будь за що готовий продовжувати війну.

Політтехнолог Олег Постернак у розмові з 24 Каналом пояснив мотивацію російського диктатора. Також він зазначив, чому адміністрації Дональда Трампа так важко дійти до згоди з Кремлем щодо закінчення війни в Україні.

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Путін використовує Трампа

Постернак наголосив, що Путін є одержимим війною і живе нею.

Він сформував ідентичність росіян і його політичного режиму шляхом війни. Вона є стовпом режиму Путіна. Якщо її прибрати, то треба замінити основи цього режиму новим фундаментальним базисом, якого немає,

– підкреслив він.

Саме через війну режим та значна частина російської публіки себе самовиражає. І в цьому, на думку політолога, полягає природа менталітету росіян.

Тому проблема американців в тому, що вони цього не здатні зрозуміти. Трамп вважає, що варто йому запропонувати Путіну певні спільні торгівельні, бізнесові проєкти, і той, будучи прагматиком, на думку Трампа, має погодитись. І тоді кейс україно-російської війни можна буде спокійно закрити,

– зауважив він.

Однак Трамп не може зрозуміти, на думку Постернака, реальної екзистенційної природи цієї війни. Путін, знаючи, що Трамп цього не розуміє, зловживає кредитом довіри. Він використовує це для того, щоб вибивати перспективу військової допомоги для України з боку західних країн, продавлювати свої максималістські вимоги, примушувати США діяти як прихована м'яка сила, що тисне на Київ, аби він прийняв вимоги Росії.

Тому патовість ситуації полягає в тому, що в адміністрації Трампа немає людини, яка розкладе цей конфлікт по полицях реального усвідомлення його суті, а не як конфлікт, як його уявляє Трамп, двох божевільних підлітків в парку, що з'ясовують стосунки,

– відзначив політолог.

Для того, щоб зрозуміти російсько-український конфлікт, потрібно відкрити підручники з історії і дізнатися, якими були відносини між українським народом і російською імперською машиною впродовж останніх щонайменше 300 років.

Водночас 12-денна війна на Близькому Сході показала, як США можуть поводитись у випадку, коли їхні корінні інтереси будуть зав'язані з певним конфліктним кейсом,

– наголосив Олег Постернак.

Однак, за його словами, наразі у Трампа немає розуміння, що американський інтерес, зокрема, полягає в перемозі чи принаймні у відстоюванні України і деокупації українських територій.

До слова, політолог Олег Лісний, аналізуючи розмову Дональд Трампа та Володимира Путіна, вважає її результати негативними. Президент США після бесіди з російським диктатором визнав, що Путін "хоче продовжувати вбивати людей". За словами Лісного, Трамп чітко зрозумів, що "Путін не хоче миру, його не буде найближчим часом", тому що очільник Кремля "прагне досягти своєї цілі в Україні" і не хоче сходити з цього шляху.