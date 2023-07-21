Путіна можуть заарештувати й у повітрі, – Піонтковський про страх диктатора виїхати з Росії
Російський диктатор Владімір Путін не поїде на саміт БРІКС у ПАР, бо боїться арешту за ордером МКС. Бункерного діда можуть арештувати навіть у повітряному просторі.
Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, винищувач F-16 може підлетіти до літака Путіна та посадити його.
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F-16 може посадити літак Путіна
Піонтковський зазначив: було зрозуміло, що Путін нікуди не полетить. Диктатор втік навіть від вагнерівців, які дійшли за 200 кілометрів від Москви. Крім того, бункерного можуть затримати навіть у повітрі.
Путіна можуть арештувати й у повітрі. Там 12-годинний політ, потрібно перетинати багато країн. Винищувачі F-16 можуть ввічливо підлетіти до президентського літака та посадити його у якійсь із країн, у якої є угода з МКС. Вона буде зобов'язана його екстрадувати,
– припустив він.
На думку опозиціонера, заява президента ПАР про те, що Росія погрожувала їм війною, ганьбить Путіна та усю зовнішню політику країни-агресорки.
Піонтковський про арешт Путіна: дивіться відео
Путін не їде на саміт БРІКС: головне
- Опозиційна партія ПАР звернулась до Верховного суду країни, щоб змусити уряд виконати ордер МКС, виданий проти Путіна. Південна Африка підписала Римський статут, який заснував МКС, і зобов'язана виконувати його рішення.
- Президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що поки Путін не приземлиться в країні, він не зобов'язаний висловлюватися про це. За словами Рамафоси, Росія чітко дала зрозуміти, що арешт президента Путіна буде оголошенням війни Росії.
- Є інформація, що Путін наполягав на тому, щоб очолити делегацію своєї країни. Це поставило б ПАР у скрутне становище.
- Згодом стало відомо, що Путін таки не відвідає саміт БРІКС у Південній Африці. Кремль вирішив відправити у ПАР главу російського МЗС Сєргєя Лаврова.