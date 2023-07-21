Путіна можуть заарештувати й у повітрі, – Піонтковський про страх диктатора виїхати з Росії

Російський диктатор Владімір Путін не поїде на саміт БРІКС у ПАР, бо боїться арешту за ордером МКС. Бункерного діда можуть арештувати навіть у повітряному просторі.

Таку думку 24 Каналу озвучив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, винищувач F-16 може підлетіти до літака Путіна та посадити його.

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F-16 може посадити літак Путіна

Піонтковський зазначив: було зрозуміло, що Путін нікуди не полетить. Диктатор втік навіть від вагнерівців, які дійшли за 200 кілометрів від Москви. Крім того, бункерного можуть затримати навіть у повітрі.

Путіна можуть арештувати й у повітрі. Там 12-годинний політ, потрібно перетинати багато країн. Винищувачі F-16 можуть ввічливо підлетіти до президентського літака та посадити його у якійсь із країн, у якої є угода з МКС. Вона буде зобов'язана його екстрадувати,

– припустив він.

На думку опозиціонера, заява президента ПАР про те, що Росія погрожувала їм війною, ганьбить Путіна та усю зовнішню політику країни-агресорки.

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