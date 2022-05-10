Путін не зміг домовитися з Україною й тепер ховає провал за вигідною легендою

Це конспірологія, що насправді все вирішують багаті й Путін не має жодного стосунку до цього. Така поширена у пропаганді установка, що "бідний" Путін є відображенням інтересів олігархів, Сполучених Штатів, Великої Британії.

Як Путіна відбілюють від крові

Це не так. І це спроба відмазати "бідного" Путіна. Зараз ця установка вже широко просувається тролями: що насправді винна, звісно, не Росія, не вона коїть злочини в Україні, Росію на це штовхає зловмисний Захід. Адже Росія, Путін, військові Шойгу – вони взагалі нічого цього не хотіли і як кур в ощип потрапили в цю історію. Святі люди!

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Це пропаганда. У цьому випадку йдеться просто про збереження влади. У Путіна єдина мета – збереження влади, збереження труби нафтової, газової та доходів. Але все це – вторинні завдання. Доходами можна пожертвувати (зараз там явно жертвують) заради головного завдання – збереження влади.

Україна розхитала крісло тирана

Влада втрачається. Ось як її отримали свого часу – підривами будинків, початком Другої чеченської війни, залякуванням суспільства. Щоб суспільство справді злякалося та обирало сильного лідера, притискалося до нього і говорило: "Спаси і сохрани!". Ось зараз до Путіна, за ідеєю, повинні притискатися групи людей, суспільство. Не дуже притискаються, до речі. Це також хвилює Путіна.

Тому що добре бути сильним лідером, якому щастить. І дуже погано бути в ситуації сьогоднішній, коли будь-які його починання, загалом доволі прості, зазнають невдачі. Захопити Україну, як захопив Крим, – навіть не всю Україну він хотів захопити, частину. Керувати, показати, який він сильний – і те не дали! З американцями домовився, а з Україною не домовився, із Зеленським не домовився.

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Тож олігархи не впливають на цю ситуацію, майже не впливають. І дуже правильно сказав Сергій Пугачов (такий кораблебудівник, підприємець із чиновників, мільярдер з Адміністрації президента), що Путін усю власність цих олігархів, свого оточення вважає особистою. Так воно і є. І коли вони починають зраджувати, він цю власність собі й забирає.

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