"Путін не зупиниться у Києві": у Польщі бояться найбільшої кризи з часів Другої світової

Конфлікт в Україні може обернутись найбільшою кризою з часів Другої світової. Мовиться про ситуацію, коли Росія таки наважиться на нове масштабне вторгнення.

Так говорив міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау. Це сталося 3 лютого під час слухань у Гельсінкській комісії при Конгресі США.

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Ескалація навколо України може стати найбільшою кризою з часів Другої світової

Ескалація конфлікту довкола України може обернутися найбільшою кризою з часів Другої світової війни. У цьому переконаний глава МЗС Польщі Збіґнєв Рау.

"Будь-яка ескалація завдасть не тільки величезних людських страждань, а й матиме глибокі політичні, стратегічні, економічні та військові наслідки", – сказав він. І наголосив:

Ситуація може дуже швидко вийти з-під контролю – і втягнути Європу у величезну багатовимірну кризу безпеки у масштабах, яких не було з часів Другої світової війни.

Є загроза руйнування світового порядку

Зауважимо, глава польської дипломатії більшу частину виступу на відкритті слухань щодо польського головування в ОБСЄ присвятив саме питанням України та створеної Росією кризи.

Рау, зокрема, зауважив: якщо світ допустить новий збройний напад Росії, "це може призвести до руйнування міжнародного порядку", заснованого на правах взаємоповаги й розуміння.

Цей порядок можуть знищити й замінити іншим – заснованим на геть іншому праві, праві сильнішого,

– застеріг Рау.

на цьому ж заході конгресмен-демократ Стів Коен сказав, що, і що Польща, Фінляндія та країни Балтії також можуть бути під загрозою. І пан Рау з цим цілком погодився.

А тим часом:

Туреччина не захотіла на догоду Росії заморожувати продаж зброї Україні.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний оцінив загрозу нового нападу Росії на Україну.

А Держдеп США підтвердив, Росія готувала фейкове відео як привід для нападу на Україну.

Актуальне відео – про "не неминуче російське вторгнення"