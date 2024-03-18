Путін – незаконний президент, він керує терористичною державою, – сенатор Грем
В понеділок, 18 березня, з офіційним візитом до Києва прибув американський сенатор Ліндсі Грем. Під час спілкування з журналістами він висловився про "легітимність" Владіміра Путіна.
За його словами, Путін – лідер терористичної держави, інформує 24 Канал.
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Що заявив американський сенатор
На зустрічі з журналістами у Києві сенатор США від республіканців Ліндсі Грем зазначив, що проситиме адміністрацію президента Джо Байдена про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Я звернуся до адміністрації Байдена з проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму відповідно до законодавства США,
– сказав Грем.
Відповідно до його слів, 87% підтримки в очільника Кремля – це настільки вражаюче, що цьому немає довіри. Сенатор США зазаначив, що Путін здобуває велику перемогу, яку ніхто не вважає легітимною.
Тож моя відповідь на те, що він отримав 87% голосів на останніх виборах, – це ярлик, ця країна – терористична держава. І він лідер терористичної держави. Він не є лідером законної країни. Він лідер терористичної держави,
– підкреслив Грем.
Американський чиновник пояснив, що запровадження статусу держави-спонсора тероризму за американським законодавством зробить значущими вторинні санкції проти (компаній, що допомагають РФ з) Китаю, Індії тощо.
Сенатор США у Києві / Фото Дарії Вереньової, 24 Канал
Німеччина не буде називати Путіна "президентом" Росії: що відомо
- Міністерство закордонних справ Німеччини не буде називати Владіміра Путіна президентом. Про це заявила представниця уряду Крістіане Хоффман.
- За її словами, "так звані вибори в Росії" не були "ні вільними, ні справедливими". Хоффман заявила, що "Росія зараз є диктатурою і перебуває під авторитарним правлінням Володимира Путіна".
- Вона також засудила проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях.
- На пряме питання, чи буде влада Німеччини називати Путіна "президентом або правителем", представник МЗС країни Себастьян Фішер зазначив, що вони вже певний час використовують просто прізвище Путін.