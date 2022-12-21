Є один промах, – Арестович розніс заяву Пєскова про те, що нібито Путін теж їздив на фронт

Прессекретар глави Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Владімір Путін побував на фронті, зокрема у штаб. Однак він не уточнив, де саме розташований цей штаб та що мається на увазі під зоною "СВО".

Про це радник глави ОП Олексій Арестович розповів у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал. Він зауважив цікаву деталь, пов'язану з поїздкою Путіна та заявою його речника.

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У чому промах заяви Пєскова

Арестович зазначив, що це зайвий раз підтверджує те, що такі рухи є невипадковими й відповідають на подразники, які показали фокус-групи. Але, вочевидь, це не справило враження і Пєскову довелося запевнювати, що Путін справді був у зоні "СВО".

Про всяк випадок нагадую, що Крим – це теж "СВО", і прилеглі райони Ростовської, Бєлгородської областей –теж "СВО". А яке вже "СВО" в окремому ситуаційному центрі міноборони – там суцільне "СВО"! Тому що "спеціальна воєнна операція" розкинулася широко,

– заявив радник глави ОП.

Арестович прокоментував заяву Пєскова про нібито поїздку Путіна на фронт: дивіться відео

За його словами, "СВО" можна вважати також авіабазу Енгельс, Новоросійськ, 155 тихоокеанську бригаду морської піхоти. Тобто – всюди суцільне "СВО". Тому, можливо, що Путін міг побувати у Владивостоку в "СВО".

Але є один неприємний для Пєскова й, мабуть, навіть для самого Владіміра Владіміровіча промах – у зоні "СВО" тоді командувачі військ і родів, з якими він зустрічався, були відсутні. І нам це достеменно відомо,

– сказав Арестович.

А були ці командувачі, зауважив радник глави ОП, у ситуативному центрі російського міноборони, куди їх викликали й де вони доповідали. Російська дійсність влаштована так, що в Кремлі можна посадити на трон пофарбований стовп. А те, що він робитиме, не гратиме жодної ролі – головне, щоб речник та пропагандисти повідомили, що глава Кремля здійснив певний візит.

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