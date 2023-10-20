Росіяни заявили, що Путін знову відвідав "штаб СВО" у Ростові

Російський президент Владімір Путін, ймовірно, відвідав штаб так званої "спеціальної військової операції". Він розташований у Ростові-на-Дону.

Візит Путіна відбувся 19 жовтня. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Путін нібито відвідав штаб російської армії у Ростові

За даними росЗМІ, російський диктатор буцімто відвідав штаб так званої "спеціальної військової операції" в Ростові-на-Дону. Звідти нібито ворожі генерали "керують" війною в Україні.

Зазначається, що про стан справ з так званою "спеціальною військовою операцією" Путіну доповів начальник російського генштабу Валерій Герасимов.

Крім цього, також диктатор обговорив "важливі питання" війни з представниками вищого керівництва міноборони.

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Нагадаємо, що 16 грудня минулого року Владімір Путін відвідав об’єднаний штаб так званої "спеціальної військової операції". Ціль президента була показати колективну відповідальність за поразки у війні.

Повідомляли, що Путін хотів послухати пропозиції щодо наступних кроків "спеціальної військової операції".

На думку експертів, цією зустріччю Путін мав на меті продемонструвати колективну відповідальність за війну проти України.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни пояснили, для чого Путін відвідав штаб. Вони вважають, що відповідний публічний жест – спроба реабілітувати імідж не лише самого Путіна, а й міноборони Росії.

Путін нібито побував у цьому штабі російської армії вже вчетверте. Раніше він прилітав туди у грудні 2022 року, а також у березні і серпні 2023-го.