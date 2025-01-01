За крок від прірви: Путін не зміг окреслити майбутнє Росії у новорічному привітанні

Російський диктатор при владі вже 25 років. Журналісти The New York Times назвали новорічне послання Путіна оптимістичним і розпливчастим.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The New York Times. Раніше ми писали про список тих світових лідерів, кого Путін привітав з Новим роком. Російські опозиційні медіа звернули увагу, що він припинив ховати дружбу з Кім Чен Ином. Згодом Ин навіть написав Путіна листа, в якому назвав його найближчим другом.

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Що сказав Путін росіянам

Тон послання був оптимістичним. На думку диктатора, Росія рухається вперед. Він навіть запевнив росіян у тому, що все буде добре. Утім, ані про війну, ані про інфляцію очільник російської держави нічого не сказав.

Власне, слова "все буде добре" стосувалися економічного стану країни та її майбутнього. Саме так господар Кремля відповів на німе запитання пересічних росіян про ціни, які злетіли до небес, і рубль, який зірвався у прірву.

Розпливчасте звернення Путіна напередодні головного державного свята Росії підкреслило найбільшу суперечність його керівництва у воєнний час: прагнення мобілізувати суспільство і загартувати його для тривалого конфлікту, зберігаючи при цьому відчуття нормального життя в повсякденному житті. На відміну від його виступів у 2022 році, в перший рік вторгнення, у вівторковій промові він не згадав про Україну, оминувши навіть свій звичний евфемізм щодо війни як "спеціальної військової операції". Він також не згадав новообраного президента Дональда Трампа,

– акцентують журналісти.

Майбутнє Росії максимально невизначене. Настільки, що Путін не мав що сказати.