Російський диктатор Путін оголосив "перемир'я" з Україною з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні. Воно триватиме з 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 з 9 на 10 травня.

Росія святкуватиме 80-річчя "Дня перемоги". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційні сторінки Кремля.

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Путін оголосив перемир'я з нагоди 9 травня

Російський диктатор Владімір Путін оголосив про перемир'я з нагоди 9 травня. Відповідні розпорядження він дав російській армії.

Росіяни обіцяють, що перемир'я триватиме з з 00:00 з 7 на 8 травня до 00:00 з 9 на 10 травня. На цей період Росія обіцяє зупинити усі бойові дії.

У Кремлі додали, що Україна повинна "послідувати цьому прикладу". Якщо ж українські сили не приймуть перемир'я, Росія продовжить військові дії.

Там також заявили, що готові до переговорів без передумов.

Слід зазначити, що якщо до переговорів Росія нібито і готова, то говорити про довготривале припинення вогню, схоже, ні. Так, учора російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що для повного перемир'я з Україною, західні партнери повинні припинити будь-яку підтримку нашої країни.

Як Росія порушує свої ж ініційовані перемир'я

У цьому контексті слід також згадати "великоднє перемир'я" Путіна. Зеленський зазначав, що російська армія порушила його майже 3 тисячі разів лише 20 квітня. Втім, повітряних тривог справді не було.

Президент США Дональд Трамп з нагоди перемир'я сподівався, що сторони досягнуть якоїсь угоди вже минулого тижня, хоча Україна та Росії навіть не починали двосторонні переговори.

Сподіваюся, Росія та Україна досягнуть угоди цього тижня. Тоді обидві сторони почнуть вести великий бізнес зі Сполученими Штатами Америки, які процвітають, і зможуть заробити,

– казав президент США.

Ще у березні США пропонували Україні та Росії домовитися про повне припинення вогню на 30 днів. Тоді Україна на це погодилася, а Росія – ні. Тоді перемир'я нібито уклали бодай в ударах по енергетиці, хоча і цю домовленість Росія порушила щонайменше 8 разів. Путін оголосив "повне перемир'я" лише на Великдень, якого Росія також не дотримувалася.