Путін оголосив про завершення укладання труб першої нитки "Північного потоку-2"

Володимир Путін заявив, що 4 червня завершили укладання труб першої нитки газопроводу "Північний потік-2". "Газпром" готовий до заповнення трубопроводу газом.

Російський президент, виступаючи на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, повідомив, що укладання першої нитки газопроводу завершили буквально кілька годин тому.

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Першу нитку "Північного потоку-2" завершили

Сьогодні (4 червня – 24 канал) успішно завершили прокладку труб першої нитки "Північного потоку-2",

– зазначив Путін.

Щодо другої нитки, то роботи ще тривають. Лінійну роботу, за словами глави Кремля, завершили повністю, зокрема й морську ділянку. "Залишилося – з німецької сторони труба підійшла, з російської – потрібно їх підняти й зварити, все, але прокладання вже завершене", – додав він.

Путін також зазначив, що "Газпром" готовий до заповнення трубопроводу газом. Цього тижня забезпечили готовність російської лінійної частини газового маршруту до компресорної станції "Слов'янська". Цей маршрут безпосередньо з'єднає газотранспортні системи Росії та Німеччини.

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